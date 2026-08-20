เวียดนามเสนอยกเลิกโทษประหาร 6 ข้อหา คดีค้ายา-ข่มขืน-ก่อจลาจลรอด

รอยเตอร์ - รัฐบาลเวียดนามเสนอให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับความผิดใน 6 ข้อหา ที่รวมถึงการค้ายาเสพติด และการข่มขืนผู้เยาว์ ความเคลื่อนไหวที่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับแก้ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศที่เสนอต่อรัฐสภาวันนี้ (20) สื่อทางการรายงาน
เลือง เติม กวาง รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะกล่าวต่อรัฐสภาว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวจะยังคงโทษประหารชีวิตไว้สำหรับความผิด 4 ข้อหา คือ การกบฎ การฆาตกรรม การก่อการร้าย และการผลิตยาเสพติดผิดกฎหมาย
คำแถลงของกระทรวงระบุว่า การจำกัดขอบเขตให้แคบลงสอดคล้องกับแนวโน้มการออกกฎหมายเชิงก้าวหน้า และส่งเสริมจุดยืนของเวียดนามในด้านความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การส่งผู้ร้ายข้ามแดน และความช่วยเหลือทางกฎหมายร่วมกัน
ข้อเสนอดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังการแก้ไขที่มีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2568 ที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับ 8 ความผิด ที่รวมถึงการยักยอกทรัพย์ และกิจกรรมที่มีเป้าหมายโค่นล้มรัฐบาล ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ เจือง หมี ลาน เจ้าแม่อสังหาริมทรัพย์รอดพ้นจากโทษประหาร หลังจากเธอถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีฉ้อโกงมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ VnExpress ระบุว่า ภายใต้ร่างกฎหมายนี้ ความผิดอื่นๆ ที่ไม่สามารถลงโทษประหารชีวิตได้อีกต่อไป ประกอบด้วย การก่อจลาจล การก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และอาชญากรรมสงคราม
ในขณะที่เสนอให้ลดจำนวนความผิดที่มีโทษถึงประหารชีวิต แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวได้เสนอให้นำบทลงโทษที่เข้มงวดยิ่งขึ้นมาใช้ด้วย การแก้ไขดังกล่าวจะช่วยให้อัยการสามารถพิจารณาปัจจัยที่ทำให้โทษหนักขึ้นสำหรับผู้กระทำความผิดที่หลบหนีและกลายเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ และสำหรับอาชญากรรมที่กระทำต่อรัฐ ข้อมูลจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะระบุ
ด้านฮิวแมนไรท์วอทช์ ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ถูกเสนอขึ้นอื่นๆ ที่ระบุว่าอาจเพิ่มบทลงโทษสำหรับการกระทำที่ถือว่าเป็นการละเมิดผลประโยชน์รัฐ และต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
“กฎหมายอาญาของเวียดนามจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิของประชาชนมากขึ้น ไม่ใช่เพื่ออำนวยความสะดวกให้ตำรวจใช้อำนาจในทางที่ผิดมากขึ้น” เอเลน เพียร์สัน ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียของฮิวแมนไรท์วอทช์ ระบุ
รายงานของหนังสือพิมพ์เตื่อยแจ๋ระบุว่า คาดว่าสภาแห่งชาติจะอธิปรายร่างกฎหมายดังกล่าวในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ก่อนที่จะลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคม หากได้รับการอนุมัติ ประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไข จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคม 2570
ข้อมูลเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตเป็นความลับของรัฐในเวียดนาม และไม่ทราบว่าในปัจจุบันมีผู้ที่ถูกตัดสินประหารชีวิตในประเทศจำนวนเท่าใด และการฉีดสารพิษเป็นวิธีการประหารชีวิตเพียงวิธีเดียว หลังจากยกเลิกการยิงเป้าในปี 2554.