ปูตินร่ายยาวชูสัมพันธ์พม่ายาวนาน ลั่นพร้อมร่วมมือสำรวจพลังงานนอกชายฝั่ง-ส่งออก LNG

MGR Online - ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย กล่าวว่ารัสเซียยินดีที่จะร่วมมือกับพม่าในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและการสกัดน้ำมันและก๊าซ รวมถึงโครงการนอกชายฝั่ง โดยเน้นย้ำว่าภาคพลังงานเป็นพื้นที่สำคัญของความร่วมมือทวิภาคี ผู้นำรัสเซียกล่าวถึงเรื่องนี้ในระหว่างการพบสื่อมวลชนร่วมกับประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย ของพม่า
ประธานาธิบดีปูติน กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและพม่าตั้งอยู่บนพื้นฐานของมิตรภาพยาวนาน ในขณะที่ความร่วมมือทวิภาคีตั้งอยู่บนพื้นบานของความยุติธรรม การเคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์รว่มกัน เขากล่าวว่าสหภาพโซเวียตได้ให้ความช่วยเหลือต่อพม่าทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการป้องกันประเทศ ในช่วงทศวรรษ 1950 และ 1960
ผู้นำแดนหมีขาวยังกล่าวอีกว่าโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นในพม่าในช่วงยุคโซเวียต รวมถึงโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัย ยังคงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวพม่ามาถึงทุกวันนี้
“ก่อนอื่นใด ผมขอกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและพม่ายังคงพัฒนาและแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการติดต่อประสานงานกันในหลากหลายด้านระหว่างรัฐบาลสองประเทศ กระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศมีการสื่อสารและความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ยังมีการปรึกษาหารือและการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องระหว่างสภาความมั่นคง รัฐสภา และพรรคการเมือง” ประธานาธิบดีปูติน กล่าว
เขาเสริมว่าโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศกำลังดำเนินการอยู่ และประเด็นระหว่างประเทศก็ถูกหยิบยกขึ้นหารือในระหว่างการประชุมด้วย
ในระหว่างการเยือนรัสเซียของผู้นำพม่าครั้งนี้ มีการลงนามข้อตกลงหลายฉบับระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัสเซียและพม่า โดยความร่วมมือทางเศรษฐกิจยังคงเป็นประเด็นสำคัญ
ประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่า ทั้งสองประเทศมีระบบการชำระเงินที่น่าเชื่อถือและแข็งแกร่งบนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ในขณะที่ภาคพลังงานยังคงเป็นพื้นที่สำคัญของความร่วมมือ เขาระบุว่ามีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงกลั่นน้ำมันกำลังดำเนินการอยู่ในพม่า
“รัสเซียยินดีที่จะร่วมมือในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและการสกัดน้ำมันและก๊าซในพม่า รวมถึงพื้นที่นอกชายฝั่ง และยังมีศักยภาพอย่างมากสำหรับรัสเซียในการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ไปยังพม่า ซึ่งก๊าซธรรมชาติเหลวนี้สามารถใช้ภายในประเทศและส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ได้” ผู้นำรัสเซีย กล่าว
เมื่อปีที่แล้ว รัสเซียและพม่าได้ลงนามในข้อตกลงเมื่อปีที่แล้วเพื่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพม่า โดยปูตินอธิบายว่าเป็นโครงการสำคัญสำหรับสองประเทศ
“นอกจากนี้ ยังมีศักยภาพสำหรับโครงการอีกมากมายในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่ง ตัวอย่างเช่น โรงงานเหล็กและโรงงานปุ๋ยที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างในพม่า เรากำลังหารือเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกในภาคใต้ของพม่า และกำลังหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงด้วย บริษัทรัสเซียมีข้อเสนอและแผนงานมากมายในด้านดิจิทัล ความมั่นคงทางไซเบอร์ และเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆ ของพม่า” ปูติน ระบุ
ในส่วนของความร่วมมือด้านอวกาศ ปูตินกล่าวว่าทั้งสองประเทศได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือซึ่งกันและกันในปี 2568 และกำลังดำเนินโครงการต่างๆ ในด้านนี้ และยังกล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของความร่วมมือทวิภาคี
เขากล่าวว่า ภายใต้ข้อตกลงยกเว้นวีซ่าระหว่างสองประเทศ นักวิทยาศาสตร์ เยาวชน นักท่องเที่ยว และนักกีฬา ได้เดินทางไปมาระหว่างรัสเซียและพม่า และสถานกงสุลพม่าจะเปิดทำการในเมืองวลาดิโวสต็อกเร็วๆ นี้ ขณะที่ศูนย์วัฒนธรรมและศาสนาของพม่าได้จัดตั้งขึ้นแล้วในภูมิภาคอัลไต คาลูกา และในกรุงมอสโก
ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวอีกว่าได้มีการอนุมัติให้สร้างโบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์รัสเซียในย่างกุ้ง โดยเขาแสดงความยินดีกับความสนใจในภาษารัสเซียที่เพิ่มขึ้นในพม่า โดยระบุว่ามีการสอนภาษารัสเซียในมหาวิทยาลัยในย่างกุ้งและมัณฑะเลย์ รวมถึงในโรงเรียนทหารด้วย
“ปัจจุบันมีนักศึกษาพม่า 400 คน กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัสเซีย และมีนักศึกษาพม่าสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัสเซียรวม 17,000 คน รัสเซียและพม่ามีมุมมองคล้ายกันมากในประเด็นระหว่างประเทศ รัสเซียและพม่าคัดค้านการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่างๆ และกิจการขององค์กรระหว่างประเทศ” ประธานาธิบดีปูติน ระบุ
เขาเสริมว่า ความร่วมือทางเทคนิคทางการทหารระหว่างรัสเซียและพม่ากำลังพัฒนาไปได้ด้วยดี โดยทั้งสองประเทศได้ทำการฝึกซ้อมทางทหารในน่านน้ำของพม่าอยู่บ่อยครั้ง และเรือรบของรัสเซียก็ได้เดินทางไปเยือนพม่าเป็นประจำเช่นกัน
ประธานาธิบดีปูตินยังแสดงความขอบคุณต่อคณะผู้แทนที่นำโดยประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย ที่เดินทางเยือนรัสเซีย และกล่าวว่าเขามั่นใจว่าการเยือนครั้งนี้ของผู้นำพม่าจะประสบความสำเร็จ และยังแสดงความหวังว่าข้อตกลงที่ลงนามในระหว่างการเยือนครั้งนี้ จะให้การสันบสนุนสำคัญต่อความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัสเซียและพม่า
ทั้งนี้ มีการลงนามบันทึกความเข้ารวม 12 ฉบับระหว่างสองประเทศในการเยือนครั้งนี้ของประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย.