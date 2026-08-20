‘ฮุน มาเนต’ แจงแล้ว สาเหตุดึงลูกสาวหน.ฝ่ายค้านร่วมรัฐบาล หวังใช้เครือข่ายต่างชาติหนุนแก้ปมชายแดน

MGR Online - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา กล่าวว่าเขาได้แต่งตั้ง เขม มโนวิทยา ลูกสาวของอดีตหัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน เขม โสกา เป็นผู้แทนพิเศษของเขาเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งของเธอ ที่ตอกย้ำบทบาทในการติดต่อทางการทูตของกัมพูชาท่ามกลางความตึงเครียดบริเวณชายแดน
ฮุน มาเนต กล่าวว่า เขม มโนวิทยาเพิ่งเดินทางกลับกัมพูชาและได้พบหารือกับเขาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของนักการเมืองรุ่นใหม่
ผู้นำกัมพูชากล่าวว่าบทบาทหน้าที่ของเธอคือการมีส่วนร่วมกับคู่เจรจาต่างประเทศในเรื่องธุรกิจและการทูต รวมถึงข้อพิพาทกับประเทศเพื่อนบ้าน
“ไม่นานนี้ เราได้ต้อนรับน้องสาวของเรา เขม มโนวิทยา ที่กลับมาทำงานที่นี่ ผมได้แต่งตั้งเธอเป็นผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีเพื่อดูแลเรื่องกิจการต่างประเทศ เพราะเธอมีคอนเนคชั่นมากมาย” ฮุน มาเนต กล่าว
นายกฯ ฮุน มาเนต ยังเน้นย้ำว่าแม้จะมีภูมิหลังทางการเมืองที่แตกต่างกัน แต่เครือข่ายระหว่างประเทศของเขม มโนวิทยา และความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมสามารถสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติได้ทั้งในเรื่องการลงทุนและประเด็นชายแดน
นอกจากนี้ เขายังตั้งคำถามว่ากัมพูชาควรขัดขวางไม่ให้บุคคลที่มีการติดต่อระหว่างประเทศมีส่วนร่วมในการทูตในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังเผชิญกับข้อพิพาทชายแดนหรือไม่
“เมื่อพิจารณาถึงปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านเกี่ยวกับชายแดน เราควรคัดค้านการทำงานของเธอเพื่อช่วยเหลือด้านการทูตหรือไม่?” ฮุน มาเนต ตั้งคำถาม และย้ำว่าความแตกต่างทางการเมืองไม่ควรกีดกันบุคคลที่มีความสามารถจากการทำงานเพื่อการพัฒนาประเทศ
ฮุน มาเนต กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเขม มโนวิทยา สามารถสนับสนุนการมีส่วนร่วมของกัมพูชากับพันธมิตรต่างชาติระหว่างการเจรจาที่ละเอียดอ่อน
ฮุน มาเนต ยังกล่าวอีกว่า ทุกคนที่เต็มใจจะช่วยเหลือประเทศชาติด้วยความจริงใจและสร้างสรรค์ รัฐบาลยินดีต้อนรับเสมอไม่ว่าความคิดเห็นของพวกเขาจะสอดคล้องกับรัฐบาลหรือไม่ก็ตาม
“ผมต้องการส่งข้อความถึงทุกคนว่า ผมต้องการการเจรจาและความสามัคคีในชาติในขณะที่ชาติกำลังเผชิญกับการรุกราน หากมีความตั้งใจจริงและความเคารพซึ่งกันและกัน ผมยินดีต้อนรับทุกคน” ฮุน มาเนต กล่าว
เขาย้ำว่าปัญหาควรได้รับการแก้ไขผ่านการเจรจาและการประนีประนอม อย่างมีเหตุผลและความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ของชาติ.