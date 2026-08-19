กัมพูชากล่าวหาไทยใช้วิธี “สร้างสถานการณ์ให้จำยอม” ในพื้นที่พิพาท ชี้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ

MGR Online - เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวว่าความพยายามของไทยในการสร้างสถานการณ์ให้จำยอมในพื้นที่ชายแดนที่เป็นข้อพิพาทนั้น ถือเป็นการรุกรานและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ
เพ็ญ โบนา กล่าวหาว่ากองกำลังทหารของไทยเข้ายึดครองดินแดนกัมพูชาและเปลี่ยนแปลงสภาพในพื้นที่ โดยกล่าวว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน และสิทธิของพลเมืองกัมพูชา
“การยึดครองดินแดนของรัฐอธิปไตยผ่านการใช้กำลังทหารนั้นขัดต่อกฎบัตรอาเซียน กฎบัตรสหประชาชาติ และกฎหมายระหว่างประเทศ” โฆษกรัฐบาลกัมพูชา กล่าว
เขายังกล่าวหาว่ากองกำลังทหารไทยได้ทำลายบ้านและสถานที่ทางศาสนา ปล้นทรัพย์สิน และขัดขวางพลเรือนไม่ให้เดินทางกลับ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
เพ็ญ โบนา ยังกล่าวอ้างอีกว่าการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความยากลำบากอย่างรุนแรงต่อชาวเขมรที่พลัดถิ่นมากกว่า 500,000 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิง เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ด้านกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาระบุว่าได้ยื่นหนังสือประท้วงทางการทูตหลายครั้งต่อมาตรการทางทหารของไทย ที่รวมถึงการเสริมการควบคุม การสร้างสถานการณ์ใหม่ในพื้นที่ และขัดขวางพลเรือนไม่ให้เดินทางกลับได้อย่างปลอดภัย
ขณะเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาอ้างว่ายังมีผู้พลัดถิ่นหลังจากการหยุดยิงนานกว่า 7 เดือน อีกราว 18,703 คน โดยมีเพียง 37 คน เท่านั้นที่สามารถเดินทางกลับได้ ส่วนผู้พลัดถิ่นที่เหลือ ที่รวมถึงผู้หญิง 9,437 คน และเด็ก 6,066 คน ยังคงถูกขัดขวางไม่ให้เดินทางกลับจากสิ่งที่กัมพูชากล่าวหาว่าเป็นการปิดกั้นของทหารไทย.