เขมรปรับลดคาดการณ์ GDP เหลือ 4.1% อ้างเหตุขัดแย้งชายแดน-ตะวันออกกลางทำท่องเที่ยว-เกษตรย่ำแย่

MGR Online - กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของกัมพูชาได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2569 เหลือ 4.1% จากเป้าหมาย 5% ที่กำหนดไว้ในกฎหมายงบประมาณ โดยอ้างถึงผลการดำเนินงานที่อ่อนแอลงในภาคเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว โดยอ้างว่าเป็นผลจากปัจจัยภายนอกและภายในประเทศหลายประการ
รายงานระบุว่า การคาดการณ์ที่ถูกปรับใหม่นี้รวมอยู่ในรายงานงบประมาณครึ่งปีของกระทรวง โดยระบุว่าการคาดการณ์ 5% ก่อนหน้า จัดทำขึ้นก่อนที่กัมพูชาจะเผชิญกับความวุ่นวายจากข้อพิพาทชายแดนกับไทย และความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ที่ผลักดันให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกสูงขึ้น
กระทรวงเศรษฐกิจระบุว่าได้ปรับลดคาดการณ์เหลือ 4.2% ในแผนการคลังระยะปานกลาง แต่หลังจากหารือกับกระทรวง สถาบัน และภาคเอกชนแล้ว จึงได้ปรับลดตัวเลขลงอีก
ภาคเกษตรกรรมคาดว่าจะขยายตัวเพียง 0.3% ในปีนี้ โดยผลผลิตทางการเกษตรจะขยายตัวเพียง 0.1% เจ้าหน้าที่ระบุ และว่าราคาสินค้าในตลาดโลกที่ลดลง ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และความตึงเครียดบริเวณชายแดน ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและการส่งออก
ส่วนการท่องเที่ยว รายงานระบุว่าเป็นอีกปัจจัยฉุดรั้งสำคัญ โดยคาดการณ์ว่าภาคบริการจะเติบโต 2.1% ขณะส่วนของที่พักและบริการอาหารจะหดตัวลง 3.5%
กัมพูชารับนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 1.5 ล้านคนในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2569 รายงานอ้างว่าจำนวนนักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากความกังวลเกี่ยวกับศูนย์สแกม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทางอากาศที่สูงขึ้น และความตึงเครียดบริเวณชายแดน
ส่วนภาคการผลิตเครื่องนุ่งห่มชะลอตัวลงเล็กน้อยเนื่องจากความต้องการจากยุโรปลดลง แต่ภาคการผลิตที่ไม่ใช่สินค้าเครื่องนุ่งห่มยังคงแข็งแกร่ง โดยคาดการณ์ว่าการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมจะอยู่ที่ 6.9% ขณะที่การผลิตที่ไม่ใช่เครื่องนุ่งห่มจะขยายตัว 10.3% ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการส่งออกที่แข็งแกร่งของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ และยางรถยนต์
การส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่เครื่องนุ่งห่มเพิ่มขึ้นเกือบ 38% ในช่วงครึ่งแรกของปี กระทรวงระบุ และคาดว่าคำสั่งซื้อในช่วงครึ่งหลังของปียังคงค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยรายงานระบุว่าการกระจายตัวของภาคการผลิตกำลังช่วยพยุงเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาคการท่องเที่ยวและเกษตรกรรม
กระทรวงเตือนว่าความตึงเครียดระดับโลก ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น แรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ยังคงสร้างความไม่แน่นอนให้กับการลงทุนและการค้า การคาดการณ์ล่าสุดที่ 4.1% เป็นการปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
รายงานระบุว่า จากการคาดการณ์ล่าสุด แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ไม่สม่ำเสมอของเศรษฐกิจกัมพูชา โดยภาคการท่องเที่ยว ภาคเกษตรกรรม และภาคส่วนดั้งเดิมบางส่วน กำลังเผชิญกับแรงกดดัน แต่การกระจายตัวของภาคการผลิตและการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่เครื่องนุ่งห่มกำลังเป็นเกราะป้องกันจากผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง.