ลูกสาวอดีตหน.ฝ่ายค้านป้องเก้าอี้ใหม่ในรัฐบาลฮุน มาเนต ย้ำไร้เอี่ยวคดีพ่อ

เอเอฟพี - ลูกสาวของอดีตหัวหน้าฝ่ายค้านกัมพูชาได้กล่าวปกป้องบทบาทของตนเองในรัฐบาลที่เคยควบคุมตัวพ่อของเธอ โดยกล่าวว่าบทบาทนี้ “ไม่เกี่ยวข้อง” กับพ่อของเธอเลย
เขม มโนวิทยา ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันจันทร์ให้เป็น “ผู้แทนพิเศษ” ของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต โดยมีตำแหน่งเทียบเท่ากับรัฐมนตรี เพียงไม่กี่เดือนหลังจากเขม โสกา พ่อของเธอได้รับการอภัยโทษ
เขม โสกา ถูกตัดสินจำคุก 27 ปี ในปี 2566 หลังถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานพยายามโค่นล้มรัฐบาลของอดีตผู้นำฮุน เซน ที่เป็นพ่อของฮุน มาเนต และยังคงมีอิทธิพลสูง
เขม โสกา ผู้นำพรรคกู้ชาติกัมพูชา (CNRP) ที่ถูกศาลสั่งยุบไปแล้ว ได้รับการอภัยโทษและปล่อยตัวจากการถูกกักบริเวณในบ้านเมื่อเดือนพฤษภาคม แต่ยังคงถูกห้ามไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
นักวิเคราะห์กล่าวว่าบทบาทในรัฐบาลของเขม มโนวิทยา บ่งชี้ถึงการอ่อนแอลงของฝ่ายค้าน และการถูกทำให้เป็นกลางทางการเมืองของเขม โสกา
“บทบาทนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพ่อของฉัน ฝ่ายค้าน หรือพรรคการเมืองที่ปกครองประเทศ” เขม มโนวิทยา กล่าวกับสำนักข่าวเอเอฟพีทางอีเมล
การแต่งตั้งบทบาทใหม่ของเขม มโนวิทยา เกิดขึ้นหลังจากการพบหารือระหว่างเธอ เขม โสกา และฮุน เซน เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันเธอยังได้พบหารือกับฮุน มาเนต เมื่อสัปดาห์ก่อนด้วย
“ความแตกต่างทางการเมืองเป็นเรื่องหนึ่ง ความรับผิดชอบของเราต่อกัมพูชาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง” เขม มโนวิทยา กล่าว
ตระกูลผู้ปกครองของกัมพูชามีประวัติยาวนานเกี่ยวกับการดึงฝ่ายตรงข้ามหรือคู่แข่งเข้ามาเป็นพวกเดียวกันในช่วงหลายสิบปีที่ครองอำนาจ โดยฮุน เซน มักเสนอตำแหน่งในรัฐบาลให้กับนักการเมืองฝ่ายค้านและนักเคลื่อนไหว
เขม มโนวิทยา กล่าวว่าตำแหน่งใหม่ของเธอจะมุ่งเน้นไปที่กิจการระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจและการปกป้องบูรณภาพดินแดนของกัมพูชา หลังจากพื้นที่ชายแดนถูกกองกำลังทหารไทยยึดครองอย่างผิดกฎหมาย
รัฐบาลพนมเปญกล่าวอ้างว่า ชาวกัมพูชามากกว่า 20,000 คน ยังคงพลัดถิ่นจากพื้นที่ตามแนวชายแดนติดกับไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังทหารไทย หลังจากการปะทะกันเมื่อปีที่แล้ว
ฮุน มาเนต กล่าวว่า เขม มโนวิทยา จะช่วยงานด้านการทูตในต่างประเทศ โดยอ้างถึงข้อพิพาทชายแดนกับไทย
“ฉันขอให้ทุกคนมองข้ามเรื่องการเมือง และตัดสินเรื่องนี้จากบทบาทและการกระทำของฉัน” เขม มโนวิทยา ระบุ
มู โสจัว อดีตผู้นำอาวุโสของพรรค CNRP ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ กล่าวว่าตำแหน่งของเขม มโนวิทยา น่าจะสะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลในการรับมือกับการตรวจสอบจากนานาชาติ และแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองต่อข้อกังวลจากภายนอก
ประเทศตะวันตก รวมถึงสหรัฐฯ เรียกร้องให้ทางการกัมพูชาปล่อยตัวเขม โสกา และคืนสิทธิทางการเมืองของเขามานานแล้ว
“ครอบครัวของเขมได้เจรจาต่อรองเพื่อตำแหน่งในรัฐบาลและอิสรภาพของพวกเขาเอง” มู โสจัว กล่าวกับสำนักข่าวเอเอฟพีทางอีเมล
แต่นักโทษทางการเมืองและสมาชิกฝ่ายค้านท้องถิ่นที่ถูกจำคุก ไม่ได้รวมอยู่ในข้อตกลงทางการเมืองนี้ มู โสจัว ระบุ
Licadho กลุ่มสิทธิมนุษยชนท้องถิ่นระบุว่า นักการเมืองฝ่ายค้านและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองประมาณ 50 คน ถูกจำคุกในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับคำแถลงต่อสาธารณชนหรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมของพวกเขา.