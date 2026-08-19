โซเชียลเวียดนามระอุ ปมนักการเมืองชนเด็กดับแต่รอดคุก ตำรวจโร่แจงควงพ่อเหยื่อออกทีวีหนุนคำตัดสิน

เอเอฟพี - ทางการเวียดนามได้ออกมาตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ที่เกิดขึ้นหลายวันก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับเหตุเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งรอดพ้นจากข้อกล่าวหาในอุบัติเหตุรถชนจนมีผู้เสียชีวิต พร้อมกับการออกอากาศทางโทรทัศน์ที่แสดงให้เห็นว่าพ่อของหญิงสาวที่เสียชีวิตสนับสนุนการตัดสินใจดังกล่าว
เหวียน ซี เกือง อดีตสมาชิกสภาแห่งชาติขับรถชนหญิงสาววัยรุ่นและพ่อของเธอ ก่อนจะพุ่งชนต้นไม้บนถนนในกรุงฮานอย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568
ในขณะนั้น การรายงานข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งนี้มีน้อยมาก แต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สื่อสังคมออนไลน์เต็มไปด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับอุบัติเหตุและเหยื่อวัย 18 ปี โดยผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียหลายคนกล่าวหาว่าเกิดจากเมาแล้วขับ
บางคนบ่นว่าโพสต์ของพวกเขาถูกลบออก ขณะที่ดอกไม้ที่วางไว้ยังจุดเกิดเหตุ ที่ต้นไม้หมายเลข 55 บนถนนเหวียน ฮวี ตู ซึ่งเป็นถนนที่ร่มรื่นใจกลางเมืองหลวง ถูกนำออกไปอย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยถูกส่งไปประจำการเพื่อป้องกันการแสดงความไว้อาลัยเพิ่มเติม
โดยทั่วไปแล้ว ทางการคอมมิวนิสต์ของเวียดนามจะดำเนินการอย่างรวดเร็วในการปราบปรามผู้เห็นต่างและจับกุมนักวิจารณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอิทธิพลในโซเชียลมีเดีย
แต่ในการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา ตำรวจได้ยืนยันถึงอุบัติเหตุ การเสียชีวิต และข้อเท็จจริงที่ว่าคนขับรถในเหตุการณ์ครั้งนั้น คือ อดีตสส.เหวียน ซี เกือง ที่ภรรยาของเขาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวของประเทศ
โพสต์เกี่ยวกับอุบัติเหตุนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว หลังจากกระทรวงวัฒนธรรมสั่งห้ามเพลงมากกว่าสิบเพลงของนักร้อง MCK เนื่องจากใช้ภาษาไม่เหมาะสม
การออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ VTV ระบุว่า เหวียน ซี เกือง ไม่ถูกดำเนินคดี เนื่องจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตเลือกที่จะไม่ฟ้อง และเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน ทางรายการยังได้นำเสนอ โด เวียด ฮุง พ่อของผู้เสียชีวิตที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ซึ่งเขาได้ยืนยันคำชี้แจงของทางการ และเรียกร้องให้เพื่อนร่วมชาติชาวเวียดนามของเขายุติเรื่องนี้
“เราไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับวิธีการที่หน่วยงานสอบสวนจัดการคดีของครอบครัวเรา” โด เวียด ฮุง กล่าวโดยที่ใบหน้าของเขาถูกบดบังไว้
“เหนือสิ่งอื่นใด ในฐานะพลเมืองเวียดนาม เราต้องหวงแหนความรักชาติและหลีกเลี่ยงการถูกชักจูงโดยกลุ่มคนที่มีแนวคิดต่อต้าน” เขากล่าวเสริม โดยใช้วลีที่รัฐบาลเวียดนามมักใช้เรียกผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล
โฆษกกระทรวงความมั่นคงสาธารณะกล่าวว่า กระทรวงได้ “ตรวจพบแผนการและเจตนาที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งจากกองกำลังที่เป็นปรปักษ์ กลุ่มต่อต้าน และผู้ที่มีเจตนาไม่ดี โดยเฉพาะผู้ก่อการร้าย ที่จะยุยงปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบและก่อความวุ่นวาย”
ในโพสต์ภาษาเวียดนามบนแอปพลิเคชั่น Threads ของ Meta ที่เป็นแอปพลิเคชั่นยอดนิยมในหมู่คนหนุ่มสาวในเวียดนาม ผู้ใช้งานได้วิพากษ์วิจารณ์ทางการที่ไม่ดำเนินคดีกับเหวียน ซี เกือง
รายงานของ VTV ระบุว่า การสอบสวนของตำรวจสรุปว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการที่เขาขับรถผิดเลนและผิดฝั่งถนน แต่เขามีใบขับขี่ถูกต้องและไม่มีแอลกอฮอล์ในร่างกาย รวมถึงเข้าเกณฑ์การยกเว้นจากการดำเนินคดีอาญา อัยการโง ฮง เซิน กล่าวออกอากาศ
ด้านทนายความในรายงานยังเห็นด้วยกับการประเมินดังกล่าว โดยยืนยันว่ามาตรฐานเดียวกันนี้ใช้กับอุบัติเหตุจราจรทุกกรณี
“เหวียน ซี เกือง ยอมรับการกระทำของตนอย่างจริงใจและพยายามเยียวยาผลที่ตามมาอย่างเต็มที่ ครอบครัวของผู้เสียหายรับทราบเรื่องนี้ และยื่นคำร้องขอให้ยกเว้นการดำเนินคดีอาญา” เหวียน ดึ๊ก ลอง รองผู้บัญชาการตำรวจฮานอย กล่าว
เหวียน ซี เกือง เป็นอดีตรองประธานคณะกรรมการกิจการต่างประเทศของสภาแห่งชาติ
รายงานของ VTV ระบุว่า มีโพสต์หลายล้านโพสต์ที่วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในแง่ลบปรากฎขึ้นบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย แต่ขอให้ผู้ใช้ระมัดระวัง
บริษัท Meta ไม่ได้ตอบคำถามของเอเอฟพีเกี่ยวกับรายงานที่ระบุว่ามีบางโพสต์ใน Threads ถูกลบออกไป
ทั้งนี้ การออกอากาศเมื่อคืนวันจันทร์ได้จุดชนวนความไม่พอใจรอบใหม่บนโลกออนไลน์
“นั่นหมายความว่าจากนี้ไป ตราบเท่าที่ฉันมีใบขับขี่และไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ ฉันก็สามารถขับรถด้วยความเร็วสูงอย่างประมาท เปลี่ยนเลนอย่างผิดกฎหมาย ฝ่าไฟแดง และก็ทำคนตาย จากนั้นก็แค่จ่ายค่าชดเชย แล้วก็รอดพ้นจากความผิดใช่ไหม?” ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียรายหนึ่ง กล่าว
ชาวเน็ตรายอื่นยังเรียกร้องให้อดีตสมาชิกสภาและรัฐมนตรีออกมาปรากฎตัวทางโทรทัศน์ของรัฐเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง.