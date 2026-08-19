ชาวบ้านไม่ทน! รุมจับทหารคะฉิ่น-เผาด่านเก็บเงิน บนถนน"หมู่เจ้-น้ำคำ" รัฐฉานเหนือ

MGR Online - ชาวไทใหญ่ในเมืองหมู่เจ้เก็บความโกรธไม่อยู่ หลังทหารคะฉิ่นที่มาตั้งด่านเก็บค่าผ่านทางบนถนนสายหมู่เจ้-น้ำคำ รัฐฉานเหนือ ยิงชาวบ้านโดยไร้เหตุผล รวมตัวไปเผาทำลายด่าน พร้อมจับทหารประจำด่านมัดติดไว้กับเสา
วานนี้ (18 ส.ค. 69) ได้เกิดเหตุประชาชนจำนวนมากจากบ้านน้ำแลง ตำบลหนองแสง อำเภอหมู่เจ้ จังหวัดหมู่เจ้ รัฐฉานเหนือ ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นชาวไทใหญ่ รวมตัวกันไปประท้วงทหารกองทัพเอกราชคะฉิ่น(KIA) ที่มาตั้งด่านเก็บเงินค่าผ่านบนถนนสายหลักจากเมืองหมู่เจ้ไปยังเมืองน้ำคำ
ชาวบ้านทั้งหมดเดินทางไปประท้วงด้วยอารมณ์โกรธแค้น เมื่อไปถึงได้รุมจับทหารคะฉิ่นซึ่งประจำอยู่ในด่านแห่งนี้ นำตัวไปมัดไว้กับเสา และช่วยกันเผาทำลายด่านเก็บเงินดังกล่าว จนได้รับเสียหายทั้งหมด
ปมเหตุที่ทำให้ชาวบ้านโกรธแค้นทหารคะฉิ่นจนรวมตัวกันบุกไปเผาทำลายด่านครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากช่วงสายของวันเดียวกัน เวลาประมาณ 10.30 น. ทหารคะฉิ่นในด่านแห่งนี้ได้ใช้อาวุธประจำกาย ยิงชาวบ้านที่กำลังขับรถขนทรายผ่านด่านจนได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยไม่มีเหตุผล
เหยื่อที่ถูกยิงชื่อจายแลงใส อายุ 32 ปี เป็นคนบ้านช้าง ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับด่านช่วยกันนำตัวจายแลงใสข้ามชายได้ไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลในเมืองรุ่ยลี่ เขตปกครองตนเองชนชาติไตและจิ่งพัว เต๋อหง ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
ตามรายงานของสำนักข่าว Shan News กองทัพคะฉิ่นได้นำกำลังพลมาตั้งจุดตรวจบนถนนสายนี้เมื่อต้นปี 2569 โดยบอกกับชาวบ้านว่าจะอยู่ชั่วคราวประมาณ 6 เดือน แต่หลังจากอยู่ไปจนครบ 6 เดือนแล้ว กลับไม่ยอมย้ายออก ตรงกันข้าม ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทหารที่อยู่ประจำด่านได้เริ่มเก็บเงินค่าผ่านทางจากรถทุกคัน สร้างความเดือดร้อนและไม่พอในแก่ชาวบ้านที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางสายนี้เป็นประจำ
เมื่อเกิดเหตุทหารใช้ปืนยิงชาวบ้านโดยไม่มีเหตุผลขึ้นในช่วงสาย ทำให้ชาวบ้านต่างเก็บอาการโกรธไว้ไม่อยู่ นัดรวมตัวกันไปประท้วง เผาทำลายด่าน รวมถึงรุมจับตัวทหารที่อยู่ประจำในด่านแห่งนี้ มามัดไว้กับเสาเพื่อระบายความแค้นดังกล่าว
รายงานล่าสุดจากสำนักข่าว Shwe Phee Myay ในช่วงดึกของเมื่อคืนนี้(18 ส.ค.) กองทัพเอกราชคะฉิ่นได้สั่งให้ทหารทั้งหมดที่ประจำการอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับด่าน ถอนตัวออกจากพื้นที่แล้ว