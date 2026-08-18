‘ปูติน’ ต้อนรับ ‘มินอ่องหล่าย’ สุดอบอุ่น หารือกระชับสัมพันธ์-ความร่วมมือหลายด้าน

เอพี - ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ได้ให้การต้อนรับหัวหน้าคณะรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพของพม่าในวันนี้ (18) ที่เดินทางเยือนรัสเซียเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศ
ในการเริ่มต้นการหารือกับประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย ประธานาธิบดีปูตินได้กล่าวว่าทั้งสองประเทศได้ร่วมมือกันในด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคง และพัฒนาโครงการทางเศรษฐกิจต่างๆ
ทั้งสองประเทศยังได้จัดการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกัน และวางแผนให้รัสเซียสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ท่าเรือ โรงกลั่นน้ำมัน และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ในพม่า
การเยือยครั้งนี้เป็นครั้งล่าสุดในการเดินทางเยือนต่างประเทศของมิน อ่อง หล่าย ที่รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีน อินเดีย ลาว และไทย ในขณะที่เขาพยายามเสริมสร้างการยอมรับในระดับนานาชาติและฟื้นฟูสถานะทางการทูตกับประเทศอื่นๆ
แม้จะเยือนต่างประเทศหลายครั้ง แต่พม่ายังคงถูกโดดเดี่ยวจากนานาชาติเป็นส่วนใหญ่ นับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจีในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ชาติตะวันตกได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการเมืองเพื่อตอบโต้การยึดอำนาจของกองทัพที่เขาเป็นผู้นำ และการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามอย่างรุนแรงที่ส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตหลายพันคนและนำไปสู่สงครามกลางเมือง
รัสเซียปกป้องรัฐบาลทหารของมิน อ่อง หล่าย ในเวทีระหว่างประเทศ ขณะที่นายพลผู้ปกครองพม่าสนับสนุนวาระนโยบายต่างประเทศของมอสโก
ระหว่างการเจรจา มิน อ่อง หล่าย ได้กล่าวขอบคุณปูตินสำหรับการสนับสนุนทางการเมือง และเน้นย้ำว่าพม่ายังคงเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้
รัสเซียรวมทั้งจีนเป็นผู้สนับสนุนหลักและผู้จัดหาอาวุธให้กับพม่า เครื่องบินรบที่ผลิตโดยรัสเซียถูกนำมาใช้โจมตีดินแดนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย รวมถึงหลายกลุ่มที่เป็นพันธมิตรกับกองกำลังต่อต้านสนับสนุนประชาธิปไตย
แม็กซิม เรเชตนีคอฟ รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ามอสโกพร้อมที่จะเพิ่มการจัดส่งผลิตภัณฑ์น้ำมัน ปุ๋ย และอุปกรณ์ให้กับพม่า และเพิ่มการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสิ่งทอจากพม่า
การเดินทางครั้งนี้เป็นการเยือนรัสเซียครั้งที่ 7 ของมิน อ่อง หล่าย โดยมิน อ่อง หล่าย เคยพบกับปูตินก่อนหน้านี้แล้วที่งานประชุม World Atomic Week Forum ในกรุงมอสโก เมื่อเดือนกันยายน แต่ปูตินยังไม่เคยเยือนพม่า
มิน อ่อง หล่าย เข้ารับตำแหน่งในเดือนเมษายน หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปที่ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนระบุว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่เสรีและไม่ยุติธรรม และนักวิจารณ์มองว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นเพียงการหลอกลวงเพื่อเสริมอำนาจของกองทัพในขณะที่อ้างว่าเป็นการฟื้นฟูการปกครองโดยพลเรือน.