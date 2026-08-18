CAAV แจงเวียดนามแอร์ไลน์สบินวนกลับสนามบินมิวนิก เหตุสัญญาณแจ้งหางเครื่องบินฟาดรันเวย์-ลมยางต่ำ

รอยเตอร์ - หน่วยงานด้านการบินของเวียดนามระบุว่าสัญญาณเตือนเรื่องหากเครื่องบินกระแทกพื้นรันเวย์และแรงดันลมยางต่ำที่ดังขึ้นไม่นานหลังจากเครื่องบินโบอิ้ง 787 ของสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ส ขึ้นบินจากมิวนิกเมื่อวันอาทิตย์ ทำให้เครื่องบินต้องบินกลับสนามบินเยอรมันในช่วงสุดสัปดาห์
เครื่องบินที่มุ่งหน้าไปยังฮานอย ได้บินวนอยู่นาน 2 ชั่วโมงเพื่อเผาเชื้อเพลิงก่อนที่จะบินกลับมิวนิก หลังจากมีรายงานว่าเครื่องบินวิ่งเลยรันเวย์ระหว่างการขึ้นบิน ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามเที่ยวบิน Flightradar24
“หลังจากขึ้นบินแล้ว สัญญาณเตือนดังขึ้นที่บ่งชี้ว่าหางเครื่องบินสัมผัสกับรันเวย์ และมีสัญญาณเตือนแรงดันลมยางต่ำ” สำนักงานการบินพลเรือนแห่งเวียดนาม (CAAV) ระบุในคำแถลง
ก่อนหน้านี้ สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์สระบุว่า เที่ยวบินดังกล่าวบินกลับเนื่องจากปัญหาทางเทคนิค และสายการบินกล่าวว่าผู้โดยสาร 271 คน และลูกเรือ 16 คน ปลอดภัยทั้งหมด
สนามบินมิวนิกกล่าวว่าเครื่องบินไม่สามารถเคลื่อนตัวออกจากรันเวย์ด้านเหนือได้ด้วยตัวเอง หลังจากลงจอด และยังคงติดอยู่ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสนามบิน
“สำนักงานการบินพลเรือนแห่งเวียดนามกำลังประสานงานกับหน่วยงานสอบสวนของเยอรมนีเพื่อประสานความพยายามและขอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์และกระบวนการสอบสวนโดยเร็ว” สำนักงานการบินพลเรือนแห่งเวียดนาม ระบุ
หน่วยงานของเยอรมนีกำลังดำเนินการสอบสวนภายใต้กฎการบินระหว่างประเทศ ตามการระบุของ CAAV และว่าสภาสอบสวนอุบัติการณ์และอุบัติเหตุอากาศยานร้ายแรงของเวียดนามจะให้ความช่วยเหลือในการสอบสวน
สื่อของรัฐบาลเวียดนามรายงานว่า สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์สได้จัดหาการเดินทางทางเลือกสำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบในเที่ยวบินของตนเองและบริการต่างๆ ที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นๆ ขณะเดียวกันก็ได้จัดหาที่พัก อาหาร และการขนส่งภาคพื้นดินสำหรับผู้ที่รอเที่ยวบินทดแทน.