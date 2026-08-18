อหิวาต์ระบาดในย่างกุ้ง เข้าโรงพยาบาลแล้วกว่า 500 ราย

เอเอฟพี - เจ้าหน้าที่นครย่างกุ้งระบุว่ามีผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วทั้งหมด 500 ราย ด้วยอาการท้องเสียอย่างรุนแรงในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของพม่าแห่งนี้ โดยมีผลตรวจอหิวาต์เป็นบวกเกือบ 150 ราย
โครงสร้างพื้นฐานและภาคสาธารณสุขของพม่ากำลังสั่นคลอนหลังจากสงครามกลางเมืองที่ยาวนานกว่า 5 ปี ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วมากกว่า 100,000 คน และจากภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่
นับตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว 500 ราย ด้วยอาการท้องร่วง ที่เป็นอาการสำคัญของโรงอหิวาต์ รัฐมนตรีกระทรวงกิจการสังคมประจำภาค กล่าว
ความคิดเห็นของเขาถือเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการครั้งแรกถึงความเกี่ยวข้องกับโรคอหิวาต์ ที่เป็นเวลามากกว่า 1 สัปดาห์หลังจากมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลครั้งแรก
เขากล่าวเสริมว่าจากการตรวจด้วยชุดตรวจอหิวาต์แบบรวดเร็วพบผู้ป่วยเป็นบวก 149 ราย และ 9 รายในนั้นได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรียวิบริโอ โคเลอเร จากห้องปฏิบัติการสุขภาพแห่งชาติ
อหิวาต์คือโรคติดเชื้อที่ทำให้ท้องเสียอย่างรุนแรง ที่เกิดจากการทานอาหารหรือน้ำปนเปื้อน และอาจถึงแก่ชีวิตได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงหากไม่ได้รับการรักษา
องค์การอนามัยโลกอธิบายว่าสิ่งนี้เป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขระดับโลกและบ่งชี้ถึงความไม่เสมอภาคและการขาดการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ
เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมามีผู้ป่วยรายใหม่มากกว่า 100 ราย เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รัฐมนตรีระบุ แต่ผู้ป่วยรายใหม่ก็เริ่มลดลงตั้งแต่นั้นมา
ก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามีผู้ป่วยวัย 92 ปีรายหนึ่งเสียชีวิตหลังจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการท้องเสีย แต่หนังสือพิมพ์โกลบอลนิวไลท์ออฟเมียนมารายงานเมื่อวันอาทิตย์โดยอ้างเจ้าหน้าที่ว่า ชายรายนี้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและปอดที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว และรายงานยังระบุว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังดำเนินการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและดำเนินมาตรการควบคุมการระบาดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ.