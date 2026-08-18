‘ฮุน มาเนต’ ดึงลูกสาวอดีตหน.ฝ่ายค้านนั่งตำแหน่ง "ผู้แทนพิเศษ" อ้างเพื่อผลประโยชน์ชาติ นักวิเคราะห์ชี้ฝ่ายค้านส่อแตก

MGR Online - บุตรสาวของเขม โสกา อดีตผู้นำพรรคฝ่ายค้านกัมพูชา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ความเคลื่อนไหวที่สร้างความประหลาดใจที่นักวิเคราะห์กล่าวว่าจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลอ่อนแอลงไปอีก
การแต่งตั้งเขม มโนวิทยา บุตรสาวของเขม โสกาให้เป็น ‘ผู้แทนพิเศษ’ ของนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศอย่างเป็นทางการในพระราชกฤษฎีกาที่กษัตริย์แห่งกัมพูชาทรงลงพระปรมาภิไธยวันที่ 17 สิงหาคม โดยตำแหน่งดังกล่าวเทียบเท่ากับรัฐมนตรี
ฮุน มาเนต ได้โพสต์ภาพถ่ายการพบปะของเขากับเขม มโนวิทยา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม บนโซเชียลมีเดีย โดยอธิบายว่าเป็นการร่วมมือกันของนักการเมืองรุ่นใหม่ และเขากล่าวว่าความร่วมมือเป็นสิ่งจำเป็นในภารกิจสำคัญเพื่อประโยชน์ของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเป็นตัวแทนของกัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศ
เขม โสกา พ่อของเขม มโนวิทยา ถูกตัดสินจำคุก 27 ปี ในปี 2566 หลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานพยายามโค่นล้มรัฐบาลของฮุน เซน พ่อของฮุน มาเนต ที่ยังคงมีอิทธิพลสูง
เขาได้รับการอภัยโทษในเดือนพฤษภาคม แต่ยังคงถูกห้ามไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อชิงตำแหน่งทางการเมือง
ตระกูลผู้ปกครองของกัมพูชามีประวัติยาวนานเกี่ยวกับการดึงฝ่ายตรงข้ามหรือคู่แข่งเข้ามาเป็นพวกเดียวกันในช่วงหลายสิบปีที่ครองอำนาจ โดยฮุน เซน มักเสนอตำแหน่งในรัฐบาลให้กับนักการเมืองฝ่ายค้านและนักเคลื่อนไหว
ฮุน เซน และเขม โสกา ได้พบหารือกันเป็นเวลา 3 ชั่วโมงในช่วงสุดสัปดาห์ ขณะที่สัปดาห์ที่แล้ว ฮุน มาเนต ได้พบหารือกับเขม มโนวิทยา
อู วิรัก นักวิเคราะห์การเมืองกล่าวว่า เขม โสกา ถูกลดทอนอำนาจจากความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้
“สิ่งนี้จะเป็นการบ่อนทำลายฝ่ายค้านท่ีอ่อนแออยู่แล้วอย่างแน่นอน คุณจะเห็นฝ่ายค้านแตกแยกมากยิ่งขึ้น” อู วิรัก กล่าว
พรรคฟุนซินเปก ที่ชนะการเลือกตั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติในปี 2536 อ่อนแอลงหลังจากเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลฮุน เซน อยู่หลายปี
ฮุน เซน ก้าวลงจากตำแหน่งผู้นำประเทศในปี 2566 และส่งมอบอำนาจให้กับฮุน มาเนต ลูกชายคนโตของเขา
อู วิรัก กล่าวว่าการแต่งตั้งล่าสุดนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพรรครัฐบาล
“การกระทำดังกล่าวจะทำให้เขม โสกา ถูกมองว่าใกล้ชิดกับพรรครัฐบาลมากเกินไป” อู วิรัก กล่าวเสริม และระบุว่าจะทำให้ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านรู้สึกผิดหวัง
เขม โสกา ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในการเลือกตั้งปี 2536 ที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของประเทศนับตั้งแต่พ้นจากสงครามกลางเมืองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในยุคเขมรแดงในช่วงทศวรรษ 1970
เขาออกจากวงการการเมืองในปี 2545 เพื่อก่อตั้งศูนย์สิทธิมนุษยชนกัมพูชา แต่ 5 ปีต่อมา เขากลับเข้าสู่สนามการเมืองอีกครั้งพร้อมกับพรรคสิทธิมนุษยชนที่เขาก่อตั้งขึ้นใหม่ และต่อมาได้รวมเข้ากับกลุ่มของ สม รังสี ผู้นำฝ่ายค้าน จัดตั้งพรรคกู้ชาติกัมพูชา (CNRP)
พรรค CNRP ถูกศาลสั่งยุบพรรคในปี 2560
กลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวหาทางการกัมพูชามานานแล้วว่าใช้คดีความทางกฎหมายเป็นเครื่องมือในการปิดปากฝ่ายค้านและการเห็นต่างทางการเมืองที่ชอบด้วยกฎหมาย.