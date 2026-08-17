เขมรนับวันรอเจรจา UNCLOS เคลียร์ปมทะเล หวังปลดล็อคขุมทรัพย์น้ำมัน-ก๊าซ ย้ำข้อพิพาททางบกยึดกลไกทวิภาคี

MGR Online - เจ้าหน้าที่กัมพูชากล่าววันนี้ (17) การเจรจาประนอมภาคบังคับนำโดยสหประชาชาติ เกี่ยวกับการอ้างสิทธิทางทะเลที่ทับซ้อนกับไทยคาดว่าจะเริ่มขึ้นภายในไม่กี่สัปดาห์นี้ ขณะเดียวกันก็เน้นย้ำว่าข้อพิพาทเรื่องพรมแดนทางบกจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างสันติและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวว่า กัมพูชายินดีกับการแต่งตั้ง แคทรีนา คูเปอร์ นักการทูตและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายชาวออสเตรเลีย เป็นประธานคณะกรรมาธิการประนอม ที่ประกอบด้วยสมาชิก 5 คน ซึ่งตั้งขึ้นภายใต้กลไกการประนอมภาคบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) และกล่าวว่าการประชุมตามขั้นตอนครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
รัฐบาลกัมพูชากล่าวว่ากระบวนการ UNCLOS เป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาการอ้างสิทธิทางทะเลที่ทับซ้อนกัน และระบุว่ากระบวนการดังกล่าวยังสามารถเปิดโอกาสในการพัฒนาทรัพยากรน้ำมันและก๊าซร่วมกันในน่านน้ำที่เป็นข้อพิพาท ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาค
เพ็ญ โบนา ยังกล่าวอีกว่า สำหรับข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทางบกจะต้องได้รับการแก้ไขด้วยสันติวิธีและกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ต่อไป
เขายังย้ำจุดยืนของกัมพูชาว่าเขตแดนระหว่างประเทศจะต้องได้รับการเคารพตามสนธิสัญญา อนุสัญญา แผนที่ และบันทึกของคณะกรรมการปักปันเขตแดนสยาม-ฝรั่งเศส และปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงเขตแดนด้วยกำลัง.