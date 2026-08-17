สิ้นพยานปากสำคัญ! หนึ่งใน 7 ผู้รอดชีวิตจากค่ายทรมานยุคเขมรแดง เสียชีวิตในวัย 85 ปี

เอพี - บู เมง ศิลปินชาวกัมพูชา ที่เป็นหนึ่งใน 7 ผู้ที่รอดชีวิตจากศูนย์กักกันและทรมานนักโทษสุดอื้อฉาวของเขมรแดงในช่วงปลายทศวรรษ 1970 เสียชีวิตลงแล้วในวัย 85 ปี
ด้วยความสามารถในการวาดภาพเหมือน พล พต ผู้นำเขมรแดงในขณะนั้น เป็นเหตุผลที่ทำให้ บู เมง รอดชีวิตมาได้
ศาลพิเศษคดีเขมรแดง (ECCC) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติที่พยายามดำเนินคดีกับผู้นำเขมรแดงในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ กล่าวว่า บู เมง เสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ (14) จากความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับความชรา
“การจากไปของ บู เมง ถือเป็นการสูญเสียพยานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเกี่ยวกับอาชญากรรมร้ายแรงที่เกิดขึ้นในสมัยระบอบเขมรแดงอันโหดร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์และโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตศูนย์รักษาความปลอดภัย S-21” ศาลพิเศษคดีเขมรแดงระบุ โดยอ้างถึงเรือนจำที่รู้จักกันในชื่อ ตวลสเลง ซึ่ง บู เมง ถูกคุมขังอยู่เกือบ 2 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2520
กลุ่มเขมรแดงที่ปกครองกัมพูชาตั้งแต่ปี 2518-2522 ถูกกล่าวหาว่าก่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ จากการเป็นสาเหตุให้ประชาชนจำนวนมากเสียชีวิตจากการประหาร การอดอาหาร และการขาดการดูแลทางการแพทย์ เนื่องจากนโยบายที่รุนแรงของพวกเขา คาดว่ามีชาวกัมพูชาเสียชีวิตประมาณ 1.7 ล้านคนจากการใช้แรงงานบังคับ การอดอาหาร การละเลยทางการแพทย์ และการประหารชีวิต
คาดว่ามีผู้หญิงและเด็กประมาณ 16,000 คน ถูกคุมขังที่ศูนย์กักกันและทรมาน S-21 ในช่วงเวลากว่า 4 ปี ก่อนที่จะถูกสังหาร ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตวลสเลง ซึ่งตั้งชื่อตามโรงเรียนมัธยม ก่อนที่เขมรแดงจะเข้ายึดครอง
บู เมง พร้อมด้วยผู้รอดชีวิตอีก 2 คน คือ วัน นัธ ศิลปิน และจุม เมย ช่างเครื่อง ได้ให้การเป็นพยานในปี 2552 ในการพิจารณาคดีของ กาง กึ๊ก เอียว หรือที่รู้จักในชื่อ สหายดุช ที่เป็นผู้บัญชาการ S-21
ดุช ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ การทรมาน และฆาตกรรมในปี 2553 และในที่สุดก็ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิต เขาเสียชีวิตในเรือนจำในปี 2563 ขณะมีอายุ 77 ปี
ในปี 2553 บู เมง ให้การว่าการวาดภาพขนาดใหญ่กว่าตัวจริงของ พล พต และภาพเหมือนของบุคคลสำคัญต่างๆ ในฝ่ายคอมมิวนิสต์ ช่วยให้เขารอดชีวิต
เขาใช้เวลา 3 เดือนในการวาดภาพขนาดใหญ่เป็นพิเศษภาพแรกจนเสร็จ จากนั้น กาง กึ๊ก เอียว ก็สั่งให้เขาวาดภาพพล พต เพิ่มอีก 3 ภาพ และภาพเหมือนของผู้นำคอมมิวนิสต์คนอื่นๆ ซึ่งภาพเหล่านั้นประกอบด้วย ประธานเหมา เจ๋อตง ของจีน คิม อิล ซุง ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ และภาพล้อเลียนประธานโฮจิมินห์ ของเวียดนาม
“ผมได้รับคำสั่งให้วาดภาพศีรษะของโฮจิมินห์ลงบนตัวสุนัข” บู เมง กล่าวต่อศาล ศัตรูตัวฉกาจของกัมพูชาคือเวียดนามเพื่อนบ้าน ที่ในท้ายที่สุดได้บุกเข้ามาขับไล่เขมรแดงในปี 2522
ยุก ชาง หัวหน้าศูนย์เอกสารกัมพูชา ที่รวบรวมเอกสารจำนวนมากเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมเขมรแดง กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า การเดินทางเพื่อความยุติธรรมของบู เมง ได้ถูกบันทึกไว้แล้ว และจะไม่ถูกลืมจากประวัติศาสตร์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทั่วโลก
“ผมขอเรียกร้องให้มีการดำเนินการเพื่ออนุรักษ์เรื่องราวของผู้คนหลายล้านที่รอดชีวิตจากเขมรแดง และให้การสนับสนุนทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกายแก่พวกเขา” ยุก ชาง กล่าว
เช่นเดียวกับหลายคนที่ถูกนำตัวไปยังคุกตวลสเลง บู เมง ได้เข้าร่วมกับเขมรแดงในสงครามระหว่างปี 2513-2518 เพื่อโค่นล้มรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ แต่ถูกควบคุมตัวในการกวาดล้างภายในหลายครั้งหลังจากได้รับชัยชนะ เขาถูกทรมานอย่างโหดร้ายก่อนที่จะได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่วาดภาพ
ภรรยาคนแรกของบู เมง ถูกจับกุมพร้อมกับเขาและหายตัวไปจากคุก ซึ่งสันนิษฐานว่าถูกประหารชีวิต และเขาไม่ได้พบลูกทั้งสองคนของเขาอีกเลย ที่ถูกนำตัวไปชนบท คาดว่าถูกฆ่าตายที่นั่น
ในช่วงบั้นปลายชีวิต บู เมง ที่แต่งงานใหม่ มักใช้เวลาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตวลสเลงขายหนังสือเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของเขาเอง.