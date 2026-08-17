เวียดนามชงแผนทลายค่านิยมมีลูกชาย คืนสมดุลประชากรภายในปี 2578

รอยเตอร์ - เวียดนามต้องการลดอัตราส่วนเพศกำเนิดให้อยู่ในระดับธรรมชาติ ที่เด็กชายประมาณ 106 คน ต่อเด็กหญิง 100 คน ภายในปี 2578 ตามร่างแผนของกระทรวงสาธารณสุขที่เสนอให้มีการดำเนินการต่อต้านบริการเลือกเพศและพยายามท้าทายค่านิยมการมีบุตรชายที่มีมายาวนาน
ร่างแผนดังกล่าวที่เผยแพร่เมื่อวันเสาร์ (15) ตั้งเป้าที่จะลดอัตราส่วนเพศกำเนิดให้อยู่ในระดับต่ำกว่าเด็กชาย 109 คน ต่อเด็กหญิง 100 คน ภายในปี 2573 และจากนั้นให้เหลือระดับธรรมชาติภายในปี 2578
อัตราส่วนเพศกำเนิดของเวียดนามที่เอนเอียงไปทางเด็กชายนั้นสูงที่สุดในเอเชียมาหลายปีแล้ว โดยร่างเอกสารระบุว่า อัตราส่วนเด็กชายอยู่ที่ 112.2 คน ต่อเด็กหญิง 100 คน ในปี 2559 และพุ่งไปแตะระดับสูงสุดที่ 114.8 คน ในปี 2561 และลดลงเหลือ 110 คน ในปี 2568
ในบรรดามาตรการต่างๆ ที่เสนอขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ประกอบด้วยการบังคับใช้กฎหมายการห้ามเลือกเพศทารกในครรภ์อย่างเข้มงวดมากขึ้น การตรวจสอบสถานพยาบาลที่เข้มข้นขึ้น การติดตามโฆษณาบริการเลือกเพศทารกในครรภ์ทางออนไลน์อย่างใกล้ชิด รวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามระบุว่าความไม่สมดุลของอัตราส่วนเพศในเวียดนามเกิดจากความนิยมลูกชายอย่างต่อเนื่อง แรงกดดันในการผลิตทายาทชาย ขนาดครอบครัวที่เล็กลง และการเข้าถึงเทคโนโลยีการระบุเพศทารกในครรภ์ก่อนคลอดได้ง่ายขึ้น
ร่างเอกสารยังเตือนว่า การมีจำนวนผู้ชายเกินความต้องการเป็นเวลานานอาจสร้างแรงกดดันทางด้านประชากรและสังคมในระยะยาว รวมถึงความยากลำบากในตลาดการแต่งงาน ความไม่เท่าเทียมทางเพศที่เพิ่มขึ้น ความรุนแรงทางเพศ การค้ามนุษย์ผู้หญิงและเด็กหญิง และความท้าทายที่กว้างขึ้นต่อเสถียรภาพทางสังคม.