‘มินอ่องหล่าย’ บินรัสเซียพบ ‘ปูติน’ หารือยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์

เอเอฟพี - พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำพม่า ออกเดินทางเยือนรัสเซียวันนี้ (17) เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ตามการเปิดเผยของเนปีดอ ที่เป็นการเยือนมอสโกครั้งแรกของอดีตผู้นำคณะรัฐประหารนับตั้งแต่ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีพลเรือน
รัสเซียเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ให้การสนับนุนพม่า หลังจากการรัฐประหารในปี 2564 ที่โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของอองซานซูจี ที่จุดชนวนสงครามกลางเมือง และคาดว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100,000 คน
มิน อ่อง หล่าย ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีพม่าในเดือนเมษายน หลังจากการเลือกตั้งที่ถูกชาติตะวันตกและองค์กรตรวจสอบประชาธิปไตยประณามว่าเป็นเรื่องหลอกลวง
สำนักงานประธานาธิบดีพม่าระบุในคำแถลงว่า การเดินทางไปรัสเซียครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรและใกล้ชิดที่มีมายาวนานระหว่างพม่าและรัสเซีย และเพื่อยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ
กองทัพพม่าใช้เครื่องบินรบที่ผลิตโดยรัสเซียโจมตีกลุ่มกบฎ และยังถูกกล่าวหาว่าใช้โจมตีพลเรือน ซึ่งผู้สังเกตการณ์ความขัดแย้งบางหน่วยงานระบุว่าเป็นอาชญากรรมสงคราม
พม่าและรัสเซียได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางทหารระยะเวลา 5 ปี ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลง
มิน อ่อง หล่าย ที่เดินทางพร้อมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆ ได้เดินทางออกจากกรุงเนปีดอในเช้าวันจันทร์ (17) ตามการรายงานของสำนักงานประธานาธิบดี และเขาจะเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีของรัสเซีย ประธานสภาสภาผู้แทนราษฎร (สภาดูมา) และเข้าร่วมการประชุมเศรษฐกิจพม่า-รัสเซีย
มิน อ่อง หล่าย เดินทางไปต่างประเทศหลายครั้งตั้งแต่เดือนเมษายน รวมถึงจีน อินเดีย และไทย ที่เป็นประเทศเพื่อนบ้าน ในขณะที่เขาพยายามนำประเทศที่ถูกโดดเดี่ยวของเขากลับเข้าสู่เวทีระหว่างประเทศ.