จากคู่ปรับสู่พันธมิตร? ‘ฮุนเซน’ เปิดบ้านต้อนรับ ‘เขม โสกา’ อวยทายาทอดีตหน.ฝ่ายค้าน ‘ทรัพยากรบุคคลชั้นยอด’

MGR Online - ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชาได้พบกับเขม โสกา อดีตผู้นำฝ่ายค้านวันนี้ (16) โดยผู้นำพรรครัฐบาลเผยว่าเขาได้พูดคุยกับเขม โสกา และครอบครัวของเขาเป็นเวลา 3 ชั่วโมง โดยชื่นชม เขม มโนวิทยา บุตรสาวของโสกาว่าเป็น “ทรัพยากรบุคคลชั้นยอดสำหรับประเทศชาติ”
ฮุน เซน ติดต่อกับเขม โสกา มากขึ้น หลังจากเขาได้รับการอภัยโทษและเริ่มกลับมาปรากฎตัวในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเขม โสกา เคยเป็นหนึ่งในคู่แข่งทางการเมืองคนสำคัญของฮุน เซน
ในโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ฮุน เซน ระบุว่าเขม โสกา ได้ไปพบเขาที่บ้านเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน ก่อนที่อดีตผู้นำฝ่ายค้านจะเดินทางไปเยี่ยมทหารและพลเรือนพลัดถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งชายแดนกัมพูชา-ไทย
“เมื่อหลายสัปดาห์ก่อน ฯพณฯ เขม โสกา มาพบผมที่บ้าน ก่อนที่จะไปเยี่ยมทหารและผู้พลัดถิ่น” ฮุน เซน ระบุ
เขากล่าวว่าเขม โสกา เดินทางมาที่บ้านของเขาอีกครั้งในวันอาทิตย์ (16) พร้อมกับภรรยาและลูกสาว โดยการสนทนาของพวกเขากินเวลา 3 ชั่วโมง ตั้งแต่ 9.00 น. ถึงเที่ยง
ทั้งนี้ อดีตผู้นำเขมรไม่ได้เปิดเผยว่าหัวข้อสนทนา 3 ชั่วโมงมีประเด็นอะไรบ้าง หรือมีการหยิบยกประเด็นทางการเมืองขึ้นหารือหรือไม่
แต่อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งในโพสต์ของฮุน เซน คือการกล่าวชมลูกสาวของอดีตผู้นำฝ่ายค้านโดยตรง โดยเขาระบุว่าเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพบหารือครั้งนี้พูดคุยกับลูกสาวของเขม โสกา
“ผมได้พูดคุยกับหลานสาวเขม มโนวิทยา เยอะมาก เธอเป็นทรัพยากรบุคคลชั้นยอดสำหรับประเทศชาติอย่างแท้จริง” ฮุน เซน ระบุ
ความคิดเห็นดังกล่าวนับว่ามีนัยสำคัญ เนื่องจากก่อนหน้านี้ เขม มโนวิทยา มีความสัมพันธ์โดดเด่นกับอดีตพรรคกู้ชาติกัมพูชา (CNRP) ที่นำโดยพ่อของเธอ ก่อนที่ศาลฎีกาจะสั่งยุบพรรคในปี 2560
การพบหารือครั้งล่าสุดนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางความสนใจของสาธารณชนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการติดต่อระหว่างครอบครัวของเขม โสกา กับผู้นำทางการเมืองในปัจจุบันของประเทศ ในขณะที่อดีตผู้นำฝ่ายค้านเริ่มปรากฎตัวต่อสาธารณชนหลังเผชิญกับข้อจำกัดทางกฎหมายหลายปี
เขม โสกา อดีตผู้ก่อตั้งและอดีตประธานพรรค CNRP ถูกตัดสินจำคุกในปี 2566 เป็นเวลา 27 ปี ในข้อหากบฎที่เกี่ยวข้องกับการสมคบคิดกับต่างชาติ เขาถูกกักบริเวณในบ้านและถูกจำกัดกิจกรรมและการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ศาลอุทธรณ์พนมเปญยืนคำพิพากษาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 คงโทษจำคุก 27 ปี และห้ามเดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลา 5 ปี
อย่างไรก็ตาม เขม โสกา ได้รับพระราชทานอภัยโทษเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ทำให้โทษจำคุกและการกักบริเวณในบ้านที่เหลืออยู่สิ้นสุดลง แต่ข้อจำกัดในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองยังคงมีผลอยู่
พระราชกฤษฎีกาที่ออกเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ได้ยกเลิกการห้ามเดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลา 5 ปี ที่ทำให้ข้อจำกัดต่างๆ ของอดีตผู้นำฝ่ายค้านผ่อนคลายลง แต่ข้อห้ามในการทำกิจกรรมทางการเมืองยังคงอยู่ตามเดิม
ในวันที่ 28 กรกฎาคม เขม โสกา ได้ปรากฎตัวต่อสาธารณชน โดยได้เดินทางไปยังจ.บันเตียเมียนเจย เพื่อพบปะกับครอบครัวผู้พลัดถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งชายแดนกัมพูชา-ไทย
ในระหว่างการเยือนดังกล่าว เขม โสกา กล่าวว่าเขาทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองทั่วไป ไม่ได้เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองหรือสถาบันรัฐ เขายังกล่าวว่าเขาได้ยกประเด็นเรื่องชะตากรรมของชาวเขมรที่พลัดถิ่นหารือกับสมาชิกของประชาคมระหว่างประเทศ
ฮุน เซน และเขม โสกา ยืนอยู่คนละฝั่งของภูมิทัศน์ทางการเมืองของกัมพูชามานานหลายปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพรรค CNRP กลายเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่ท้าทายพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) ที่ปกครองประเทศอยู่
พรรค CNRP ได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งในการเลือกตั้งระดับชาติปี 2556 และการเลือกตั้งระดับชุมชนในปี 2560 ก่อนที่จะถูกศาลฎีกาสั่งยุบพรรคในเดือนพฤศจิกายน 2560 สองเดือนหลังจากที่เขม โสกา ถูกจับ
จากเหตุการณ์เหล่านั้น ทำให้การพบหารือส่วนตัว 2 ครั้ง การปรากฎตัวในที่สาธารณะของเขม โสกา และการกล่าวชื่นชมโดยตรงของฮุน เซน ต่อเขม มโนวิทยา พุ่งความสนใจไปที่ความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นระหว่างอดีตฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง
คำบรรยายของฮุน เซน ถึงเขม มโนวิทยา ที่ระบุว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีนั้น น่าจับตาเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากภูมิหลังทางการเมืองของเธอ แม้ว่าเขาจะไม่ได้ระบุว่าคำพูดดังกล่าวมีเจตนาที่จะส่งสัญญาณถึงบทบาทสาธารณะหรือทางการเมืองในอนาคตของเธอหรือไม่
ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายไม่ได้ประกาศว่าการพบหารือครั้งล่าสุดเกี่ยวข้องกับข้อตกลงทางการเมือง กระบวนการปรองดอง หรือแผนสำหรับบทบาททางการเมืองของเขมโสกา หรือเขม มโนวิทยา.