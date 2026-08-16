ระทึก! โบอิ้ง 787 เวียดนามแอร์ไลน์บินกลับมิวนิก หลังเกิดเหตุขัดข้องหลังเทคออฟ

รอยเตอร์ - เที่ยวบินของสายการบินเวียดนาม (Vietnam Airlines) ที่เดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงฮานอย ได้เดินทางกลับมาที่สนามบินมิวนิกเมื่อวันเสาร์ (15) หลังเกิดปัญหาทางเทคนิคหลังเครื่องขึ้นบิน ตามการรายงานของสายการบินและสนามบิน
เครื่องบินโบอิ้ง 787 ลำนี้ต้องบินวนนานกว่า 2 ชั่วโมงเพื่อเผาน้ำมันเชื้อเพลิง หลังมีรายงานว่าเครื่องบินวิ่งเลยปลายทางวิ่งระหว่างนำเครื่องขึ้น ตามรายงานของเว็บไซต์ติดตามเที่ยวบิน Flightradar 24
คลิปวิดีโอที่เผยแพร่ทางสำนักข่าว ABC News เผยให้เห็นเครื่องบินลำนี้กำลังบินขึ้นโดยมีกลุ่มฝุ่นขนาดใหญ่พุ่งกระจายอยู่ด้านหลัง
สนามบินมิวนิกระบุว่าหลังจากลงจอด เครื่องบินลำดังกล่าวไม่สามารถเคลื่อนออกจากรันเวย์ทิศเหนือได้ด้วยกำลังของตัวเอง และยังคงติดอยู่บนรันเวย์ ส่งผลให้สนามบินต้องปิดรันเวย์ฝั่งเหนือ และเปลี่ยนเส้นทางการจราจรทางอากาศผ่านรันเวย์ทางใต้ สนามบินระบุในคำแถลง
สายการบินเวียดนามระบุว่าลูกเรือของเที่ยวบินดังกล่าวได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดและลงจอดที่สนามบินมิวนิกอย่างปลอดภัย
“ผู้โดยสารและลูกเรือปลอดภัย” สายการบินระบุ
ทั้งนี้ สายการบินเวียดนามระบุว่ากำลังประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายต่างๆ เพื่อตรวจสอบเครื่องบินลำดังกล่าว และจะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมทันทีที่ผลการตรวจสอบและแผนปฏิบัติการเฉพาะพร้อมแล้ว.