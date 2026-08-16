วิกฤตซ้ำซ้อน! ฝนมรสุมถล่มพม่าทำน้ำท่วม 4 รัฐ กระทบผู้คนเกือบ 400,000 ชีวิต

เอเอฟพี - น้ำท่วมรุนแรงจากฤดูมรสุมทำหมู่บ้านและนาข้าวในภาคกลางของพม่าจมอยู่ใต้น้ำ ประชาชนต้องอพยพออกจากบ้านเรือน รวมถึงผู้ที่พลัดถิ่นจากสงครามอยู่แล้ว ผู้สื่อข่าวของเอเอฟพีและสหประชาชาติระบุ
“ความทุกข์ทรมานที่เรากำลังเผชิญอยู่ ไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้เลยว่าเราเจ็บปวดแค่ไหน” จอ มี้น อายุ 53 ปี ชาวบ้านจากเมืองเวตเลต ในภาคสะกาย กล่าวกับเอเอฟพี และว่าครอบครัวของเธอต้องหนีน้ำท่วม และตอนนี้ไม่เหลือเลยอะไรเลย
สหประชาชาติกล่าวว่า นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม น้ำท่วมรุนแรงจากมรสุมในภาคสะกาย รัฐยะไข่ ภาคอิรวดี และรัฐกะฉิ่น ส่งผลกระทบต่อประชาชนราว 390,000 คน โดย 230,000 คน อยู่ในภาคสะกายเพียงแห่งเดียว
สำนักงานประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (OCHA) กล่าวว่าตัวเลขดังกล่าว ยังรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมืองที่เกิดจากการรัฐประหารในพม่าเมื่อปี 2564
อู ซินต์ ชาวบ้านอีกคนหนึ่งจากเมืองเวตเลต กล่าวว่าผู้ลี้ภัยจากสงครามบางส่วนในพื้นที่ อาศัยอยู่ในที่พักพิงชั่วคราวขนาดเล็ก ซึ่งที่พักพิงเหล่านั้นจมอยู่ใต้น้ำทั้งหมด
“พวกเขาไม่เหลืออะไรเลย มันเลวร้ายมาก ส่วนกล้าข้าวก็ถูกน้ำพัดไปหมด พื้นที่นี้ไม่น่าจะปลูกข้าวได้อีก ถึงเราจะหว่านเมล็ดซ้ำ ดินก็ยังไม่โผล่ขึ้นมา” ชาวบ้าน กล่าว
กระทรวงสวัสดิการสังคม บรรเทาภัย และการตั้งถิ่นฐานใหม่ ของพม่าระบุว่า ณ วันที่ 11 สิงหาคม ฝนตกหนักและน้ำท่วมในสะกาย ทำให้ประชาชนกว่า 11,400 คน จาก 3,220 ครัวเรือน ต้องอพยพไปที่ศูนย์ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ในเมืองเวตเลต อ่อง โก และญาติที่ยังอยู่ดูแลวัวในพื้นที่ กล่าวว่ามีคนเหลืออยู่แค่ 10-14 คนเท่านั้น
พวกเขาอาศัยอยู่ชั้นบนของบ้านใต้ผ้าใบกันน้ำ และใช้ชีวิตอยู่ด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และน้ำดื่มบรรจุขวดที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่นนำมาให้ทางเรือ
“ก่อนที่กู้ภัยจะมาถึง เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องตักน้ำท่วมมาต้มกิน” อ่อง โก กล่าว ขณะยืนอยู่ในน้ำโคลนท่วมสูง
โฆษก OCHA กล่าวว่าองค์กรยังไม่มีตัวเลขเกี่ยวกับจำนวนผู้คนที่ต้องพลัดถิ่นเนื่องจากฝนตกหนัก
“แต่ด้วยปริมาณน้ำฝนจากมรสุมที่ยังคงตกอย่างต่อเนื่อง และแม่น้ำสายหลักหลายสายมีระดับน้ำสูงถึงระดับอันตรายหรือมากกว่านั้น เราคาดการณ์ว่าผลกระทบจากน้ำท่วมจะยังคงดำเนินต่อไปอีกหลายวันและหลายสัปดาห์ข้างหน้า” โฆษก OCHA กล่าว
เขาระบุว่าพันธมิตรของสหประชาชาติกำลังระดมกำลังเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เปราะบางที่สุด แต่ความเสียหายจากน้ำท่วมต่อบ้านเรือน ที่พักพิง โครงสร้างพื้นฐาน และพื้นที่เพาะปลูก ทำให้ความต้องการด้านมนุษยธรรมเพิ่มสูงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอาหาร บริการด้านสุขภาพ น้ำสะอาด และการสนับสนุนการดำรงชีพ
ในขณะที่มรสุมตามฤดูกาลนำมาซึ่งน้ำฝนที่เกษตรกรต้องพึ่งพา แต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้ปรากฎการณ์นี้แปรปรวน คาดเดาไม่ได้ และเป็นอันตรายมากขึ้นทั่วภูมิภาค.