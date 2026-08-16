เวียดนามยึดงาช้างล็อตใหญ่กว่า 200 กิ่ง ซุกในไม้แปรรูปลอบนำเข้าจากแอฟริกา

เอพี - ทางการเวียดนามได้ประกาศการยึดงาช้างครั้งใหญ่ที่ลักลอบนำเข้าจากแอฟริกาอย่างผิดกฎหมาย โดยสำนักข่าวเวียดนามรายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้นำงาช้างที่จับยึดได้จำนวน 221 กิ่ง น้ำหนักรวม 1.193 กิโลกรัม มาจัดแสดงต่อสื่อมวลชนที่ท่าเรือกวีเญิน ในจ.ซาลาย
เวียดนามเป็นศูนย์กลางสำคัญของการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ทั้งที่ตายแล้วและยังมีชีวิตอยู่ โดยสินค้าลักลอบส่วนใหญ่ถูกส่งต่อไปประเทศจีน แต่ก็มีความต้องการในเวียดนามเองและประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย
รายงานระบุว่าจากการตรวจสอบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พบงาช้างซุกซ่อนอยู่ในไม้แปรรูปในตู้คอนเทนเนอร์ 3 ตู้ ที่เดินทางมาถึงเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม โดยสินค้าผิดกฎหมายเหล่านี้ยังรวมถึงกระดูกสัตว์หนัก 79.3 กิโลกรัม ที่รายงานระบุว่าเป็นกระดูกสัตว์ในกลุ่มแมวใหญ่ เช่น เสือ ซึ่งกระดูกสัตว์บดมักถูกนำไปใช้ในแพทย์แผนจีนโบราณ
หนังสือพิมพ์ออนไลน์เตื่อยแจ๋รายงานว่าตำรวจ จ.ซาลาย ประกาศว่าสินค้าดังกล่าวถูกขนส่งมาจากสาธารณรัฐคองโก
นอกจากนี้ยังระบุว่าหลังจากการค้นพบสินค้าผิดกฎหมายระหว่างการผ่านพิธีการศุลกากร ได้มีการเปิดการสอบสวนทางอาญาฐานละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับสัตว์คุ้มครอง
การค้างาช้างและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อื่นๆ ส่วนใหญ่ ถูกห้ามตามข้อตกลงระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป้าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) ที่เป็นสนธิสัญญาที่ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติเกือบทั้งหมดเป็นภาคี
แม้รายงานระบุว่าการขนส่งงาช้างครั้งนี้จะเป็นการขนส่งครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาที่ท่าเรือกวีเญิน แต่ก็ยังมีปริมาณน้อยกว่าการขนส่งครั้งอื่นๆ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละครั้งมีปริมาณมากกว่า 7 ตัน ทั้งที่พบในท่าเรือดานัง ทางภาคกลาง และท่าเรือไฮฟอง ทางภาคเหนือ.