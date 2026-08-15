"ทัพว้า"สั่งปิดโบสถ์คริสต์กว่า 20 แห่ง เหตุใช้ศาสนาเป็นข้ออ้างก่อกวนการเมือง

MGR Online - กองทัพว้าสั่งปิดโบสถ์คริสต์กว่า 20 แห่ง ใน 4 เมือง เหตุพบกลุ่มลัทธิเถื่อนจากต่างประเทศ เข้ามาเผยแพร่หลักคำสอนที่ผิด สร้างความไม่สงบ-ความขัดแย้งทางการเมือง พื้นที่ติดชายแดนเชียงใหม่ก็โดนด้วย
วานนี้ (14 ส.ค. 69) เพจ Wa News Land รายงานว่า กองทัพสหรัฐว้า(UWSA) ได้สั่งปิดโบสถ์คริสต์มากกว่า 20 แห่ง ในบางเมืองที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพสหรัฐว้า ห้ามทำกิจกรรมทางศาสนาเป็นการชั่วคราว โดยเมืองที่มีโบสถ์คริสต์ถูกสั่งปิด ประกอบด้วย เมืองป๋างซาง เมืองนาวี เมืองป๊อก รวมถึงในเขตทหาร 171 หรือเขตว้าใต้
กองทัพสหรัฐว้าให้เหตุผลที่ต้องสั่งปิดโบสถ์คริสต์เหล่านี้ เนื่องจากพบว่า มีกลุ่มหมอสอนศาสนากลุ่มหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า"ซิสเตอร์จีนของพระเยซู" (ယေရှူ့တရုတ်မ หรือ chinese jesus sister) เข้ามาเคลื่อนไหวเผยแพร่คำสอนที่ผิดให้กับชาวบ้าน ซึ่งถือว่าเป็นการก่อกวนความสงบและสร้างประเด็นขัดแย้งทางการเมือง
Wa News Land รายงานว่า ก่อนมีคำสั่งปิดโบสถ์คริสต์ออกมาดังกล่าว เจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐว้าได้จับกุมบาทหลวง หมอสอนศาสนาและสาวกจำนวนหนึ่งในเมืองนาวี โดย 1 ในผู้ที่ถูกจับกุมเดินทางเข้ามาจากจีน จึงได้มีการสั่งปิดโบสถ์คริสต์ที่มีอยู่ 7 แห่งในเมืองนาวีไว้ก่อน และจากการสืบสวนสอบสวน จึงมีการสั่งปิดโบสถ์คริสต์อีกหลายแห่งในอีก 3 พื้นที่ตามมา
เมืองป๋างซางหรือเมืองปางคำ เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนชาติว้า ส่วนเมืองนาวีอยู่ห่างจากเมืองป๋างซางขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถัดจากเมืองนาวีขึ้นไปเป็นเมืองโหป่างและเมืองน้ำติ๊ดที่มีชายแดนติดกับจีน ขณะที่เมืองป๊อกเป็นเมืองชายแดนติดกับจีนที่อยู่ห่างจากเมืองป๋างซางลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และเขตทหาร 171 ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเมืองสาต ฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่อาย ฝาง เวียงแหง และเชียงดาว ของจังหวัดเชียงใหม่
ตามรายงานของ Wa News Land ระบุว่า เมื่อเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐว้าสืบสวนสอบสวนจนรู้ตัวแกนนำและผู้ร่วมกระบวนการทั้งหมดแล้ว ก็จะเปิดโบสถ์คริสต์เหล่านี้ให้กลับมาทำกิจกรรมทางศาสนาได้อีกครั้ง
กลางดึกของเมื่อคืนนี้(14 ส.ค.) อู ญีราน หัวหน้าสำนักประสานงาน กองทัพสหรัฐว้าประจำเมืองล่าเสี้ยว ในฐานะโฆษกกองทัพสหรัฐว้า ได้โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัว มีเนื้อความว่า ตามที่มีเพื่อนสื่อมวลชนจำนวนมากสอบถามมาในหลายช่องทางเกี่ยวกับการสั่งปิดโบสถ์คริสต์บางแห่งในพื้นที่ของกองทัพสหรัฐว้านั้น ขอตอบชี้แจง ดังนี้
1.เขตปกครองตนเองชนชาติว้ามีกฏหมายว่าด้วยเสรีภาพในการนับถือศาสนา
2.เราได้รับการเตือนจากต่างประเทศว่ามีกลุ่มเคลื่อนไหวหัวรุนแรงที่ใช้คำสอนทางศาสนาที่ผิดๆ แทรกซึมเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่เขตปกครองตนเองชนชาติว้า ตัวอย่างคำสอนที่ผิด เช่น หากคุณป่วย คุณไม่จำเป็นต้องกินยา แต่พระเจ้าจะรักษาคุณเอง
3.เราไม่อนุญาตให้คนจากนอกดินแดน"ว้า"เข้ามาเผยแพร่ศาสนาแบบผิดกฏหมาย
4.การปิดโบสถ์บางแห่งเป็นการชั่วคราวเป็นเรื่องที่ถูกต้อง และโบสถ์เหล่านี้จะถูกเปิดใหม่อีกครั้งหากเราสามารถยุติความเคลื่อนไหวของกลุ่มลัทธิหัวรุนแรงเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน
สื่อในเมียนมารายงานว่า ก่อนหน้านี้ ระหว่างปี 2561-2562 กองทัพสหรัฐว้าเคยใช้มาตรการรุนแรงแบบนี้มาครั้งหนึ่งแล้ว โดยได้สั่งปิดโบสถ์คริสต์หลายแห่งในพื้นที่ซึ่งมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาที่ผิดกฏหมาย พร้อมจับกุมบาทหลวงและหมอสอนศาสนาไปเป็นจำนวนมาก