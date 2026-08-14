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จีนว่ายังไง! กัมพูชาหวนคืนดีสหรัฐฯ ‘ฮุน มาเนต’ ยันซ้อมรบร่วม “อังกอร์ เซนทิเนล” เริ่มปีหน้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอเอฟพี - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา กล่าวในวันศุกร์ (14) ว่ากัมพูชาและสหรัฐฯ จะกลับมาฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันอีกครั้งในปีหน้า ในความพยายามที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดเนื่องจากความใกล้ชิดของพนมเปญกับปักกิ่ง

การประกาศการฝึกซ้อมร่วมครั้งแรกในรอบ 10 ปี เกิดขึ้นหลังจากการพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต และเอลบริดจ์ โคลบี ปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ฝ่ายนโยบาย ที่กรุงพนมเปญ ในวันศุกร์

การกลับมาฝึกซ้อมทางทหารภายใต้รหัส “อังกอร์ เซนทิเนล” (Angkor Sentinel) ในปี 2570 จะเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การสร้างมิตรภาพที่ใกล้ชิดระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศ ผู้นำกัมพูชาระบุในโพสต์เฟซบุ๊ก

เขายังยกย่องความก้าวหน้าเชิงบวกในความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและสหรัฐฯ รวมถึงภาคส่วนการป้องกันประเทศ

สหรัฐฯ และกัมพูชา เคยจัดการฝึกซ้อมร่วมกันเป็นเวลา 7 ปี ก่อนที่จะพนมเปญจะยกเลิกไปในช่วงต้นปี 2560 เพียงไม่กี่เดือนหลังจากจัดการฝึกซ้อมร่วมภายใต้ชื่อรหัส "โกลเด้น ดราก้อน" (Golden Dragon) ครั้งแรกกับกองทัพจีน

เมื่อปีที่แล้ว กัมพูชาและจีนได้จัดการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยมียุทโธปกรณ์ทันสมัยของจีนเข้าร่วม ที่รวมทั้งปืนใหญ่ เรือรบ และหุ่นยนต์สุนัขติดอาวุธ

พนมเปญเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของปักกิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาอย่างยาวนาน โดยได้รับเงินลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการปรับปรุงฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชา ที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากจีน โดยฐานทัพแห่งนี้ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตอนใต้ในอ่าวไทย

วอชิงตันกล่าวว่าฐานทัพเรือดังกล่าวซึ่งเดิมสร้างขึ้นบางส่วนด้วยเงินทุนของสหรัฐฯ อาจทำให้จีนได้ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญใกล้กับทะเลจีนใต้ที่เป็นข้อพิพาท ซึ่งปักกิ่งอ้างสิทธิเกือบทั้งหมด

ผู้นำกัมพูชาได้ปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าฐานทัพแห่งนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับมหาอำนาจชาติใดชาติหนึ่ง และในเดือนมกราคม เรือรบของสหรัฐฯ ได้เข้าเทียบท่าที่ฐานทัพดังกล่าว

ในการแถลงสรุปทางออนไลน์กับนักข่าว โคลบีกล่าวว่าสหรัฐฯ หวังที่จะทำงานเพื่อขยายความร่วมมือด้านการป้องกันกับกัมพูชา และกล่าวว่าความร่วมมือนี้ดำเนินการด้วยเจตนารมณ์ในเชิงปฏิบัติ และออกแบบมาเพื่อช่วยกัมพูชารักษาบูรณภาพดินแดนและอธิปไตยของประเทศ.