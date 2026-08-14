ฮุนเซนเดือด! สั่ง 5 กระทรวงเชือดเกรียนคีย์บอร์ด-หยาบคายบนโซเชียล ลั่นไม่ใช่นิสัยคนเขมร

MGR Online - สมเด็จเตโช ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา สั่งให้กระทรวงต่างๆ ประสานงานออกมาตรการป้องกันการใช้ภาษาที่ดูหมิ่น เหยียดหยาม และถ้อยคำที่สื่อถึงเรื่องเพศบนโซเชียลมีเดีย โดยเตือนว่าพฤติกรรมที่ขาดการควบคุมจะคุกคามศักดิ์ศรีทางสังคมและคุณค่าทางวัฒนธรรม
ฮุน เซน ได้สั่งให้กระทรวงกิจการสตรี กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสารสนเทศ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม จัดทำกรอบการทำงานร่วมเพื่อจัดการกับสิ่งที่เขาระบุว่าเป็นพฤติกรรมออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมมากขึ้นเรื่อยๆ
คำสั่งของเขามีขึ้นหลังจากเกิดความกังวลเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ รวมถึง Facebook และ TikTok
อดีตผู้นำกัมพูชาปฏิเสธข้อคิดเห็นที่ระบุว่าการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก
“การดูถูกและใช้ภาษาที่หยาบคายเช่นนี้ไม่ใช่ลักษณะของพลเมืองเขมร มันส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรีของสังคมกัมพูชาและวัฒนธรรมของเรา” ฮุน เซน กล่าว
เขาระบุว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมีมาตรฐานชุมชนอยู่แล้ว และตั้งคำถามว่าเหตุใดหน่วยงานของรัฐถึงไม่ดำเนินการอย่างเด็ดขาดมากกว่านี้
ฮุน เซน กล่าวว่ากระทรวงกิจการสตรีควรมีบทบาทนำในการยื่นร้องเรียน ขณะที่ศาลก็มีกลไกในการจัดการกับกรณีเหล่านี้อยู่แล้ว
เขายังวิพากษ์วิจารณ์ธุรกิจออนไลน์และผู้ใช้งาน ที่กระทำการดูหมิ่นในที่สาธารณะ และเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตอบโต้ด้วยความเด็ดขาด
เขาเตือนว่าเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หากปล่อยไว้โดยไม่ตรวจสอบ อาจบ่อนทำลายโครงสร้างทางสังคมและคุณค่าทางวัฒนธรรมของกัมพูชา และเรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างประสานงานกัน เพื่อรักษามาตรฐานการสนทนาในที่สาธารณะ
สมเด็จ เตโช ฮุน เซน ยังกล่าวเสริมว่ากระทรวงต่างๆ ควรต้องร่วมมือกัน เพื่อให้แน่ใจว่าพฤติกรรมที่ก้าวร้าวหยาบคายได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที และเน้นย้ำว่าความรับผิดชอบของรัฐบาล คือการปกป้องศักดิ์ศรี และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล.