ไม่สนคว่ำบาตร! บ.แคนาดาเตรียมลุยเจาะขุมทรัพย์ก๊าซยักษ์นอกชายฝั่งพม่าปลายปีนี้

MGR Online - บริษัทสำรวจพลังงาน Canadian Foresight Group (CFG) วางแผนที่จะเริ่มการขุดเจาะแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนอกชายฝั่งพม่าในช่วงปลายปีนี้ โดยดำเนินงานร่วมกับรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหารที่ถูกชาติตะวันตกคว่ำบาตร
สื่อของรัฐบาลพม่ารายงานว่า ผู้บริหารของบริษัท CFG นำโดย ซ่งหนิง เซิน ประธานบริษัทชาวแคนาดาเชื้อสายจีน ได้พบหารือกับผู้บริหารของบริษัท Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) และซอ นาย อู มุขมนตรีภาคตะนาวศรี เพื่อหารือเกี่ยวกับการสำรวจและขุดเจาะแปลง M15
บริษัทสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมที่มีบริษัทลูกจดทะเบียนในสิงคโปร์แห่งนี้ ชนะประมูลแปลง M15 ในเขตทะเลลึกตะนาวศรีในสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) กับ MOGE ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558
แต่ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลพม่าประกาศการค้นพบแหล่งก๊าซนอกชายฝั่งแห่งใหม่ 4 แห่งเมื่อเดือนมิถุนายน ที่คาดว่ามีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติรวมกันกว่า 109 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต โดยแหล่งใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ในพื้นที่นอกชายฝั่งตะนาวศรี ที่คาดว่ามีปริมาณสำรองอยู่ราว 95 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ในระดับความเชื่อมั่นที่ 90%
รายงานระบุว่า แหล่งก๊าซดังกล่าวอาจเป็นหนึ่งในแหล่งสำรองที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยตั้งอยู่ในแปลง M15 ที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 13,000 ตารางกิโลเมตร ใกล้เกาะคาดัน (Kadan Island) นอกชายฝั่งทางใต้ของตะนาวศรี ในทะเลอันดามัน โดยรายงานของ CFG ระบุว่าบริษัทถือหุ้นอยู่ 80% ในแปลงนี้
ด้านสำนักข่าวบีบีซีภาคภาษาพม่า ระบุว่าโครงการนี้มีศักยภาพที่สามารถสร้างรายได้เทียบเท่ากับ 40% ของรายได้จากเงินตราต่างประเทศทั้งหมดของพม่า
หลังจากการรัฐประหารในปี 2564 บริษัท MOGE ถูกคว่ำบาตรอย่างหนักจากนานาชาติ เนื่องจากเป็นแหล่งรายได้จากเงินตราต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของรัฐบาลทหาร ที่ใช้เป็นทุนในการก่ออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติอย่างต่อเนื่อง
แต่แคนาดายังไม่ได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรโดยตรงต่อ MOGE แม้ว่าจะเข้าร่วมในการคว่ำบาตรที่หลายประเทศตกลงร่วมกันต่อรัฐบาลทหารพม่าก็ตาม
ทั้งนี้ กลุ่มนักเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลทหารพม่า Justice for Myanmar ได้เรียกร้องให้รัฐบาลแคนาดาคว่ำบาตรบริษัท MOGE ครั้งแรกในปี 2566 เมื่อบริษัทแคนาดาอีกแห่งหนึ่งกำลังเตรียมลงทุนในโครงการสกัดก๊าซนอกชายฝั่งอีกโครงการหนึ่ง.