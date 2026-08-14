เขมรยิ้มร่า! ญี่ปุ่นให้เงินกู้เพิ่มอีก 114 ล้านดอลลาร์ พัฒนาท่าเรือน้ำลึกสีหนุวิลล์

MGR Online - กัมพูชาได้รับเงินกู้เพิ่มเติมอีกจำนวน 114 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3,780 ล้านบาท) จากรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาสถานีคอนเทนเนอร์แห่งใหม่ ที่ท่าเรือน้ำลึกสีหนุวิลล์ ตามการรายงานของสื่อกัมพูชา
กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของกัมพูชาและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ได้ลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับเงินกู้ระยะที่ 2 สำหรับโครงการพัฒนาสถานีตู้คอนเทนเนอร์แห่งใหม่ที่ท่าเรือน้ำลึกสีหนุวิลล์ ซึ่งโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางทะเล ด้วยการสร้างท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ยาว 350 เมตร ที่มีความลึกของน้ำ 14.5 เมตร
นอกจากนี้ ภายใต้โครงการพัฒนาจะยังมีการจัดหาอุปกรณ์ขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมทั้งจัดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการบำรุงรักษา ที่คาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายโลจิสติกส์ และอำนวยความสะดวกทางการค้า
ญี่ปุ่นระบุว่าเงินกู้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นแก่กัมพูชา
ด้านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกัมพูชาได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่น ที่สนับสนุนการพัฒนาของกัมพูชา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 5 เหลี่ยมของการพัฒนาประเทศ และว่าเงินกู้เพิ่มเติมนี้สะท้อนถึงมิตรภาพยาวนานและความร่วมมือด้านการพัฒนาที่แข็งแกร่งระหว่างสองประเทศ เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกัมพูชา
ทั้งนี้ รายงานของสำนักข่าวนิกเกอิ เอเชีย ระบุว่า นับตั้งแต่การปิดเส้นทางการค้าทางบกระหว่างไทยกับกัมพูชา ได้ส่งผลให้ท่าเรือน้ำลึกสีหนุวิลล์แห่งนี้ กลายเป็นเส้นทางขนส่งที่มีบทบาทมากขึ้นสำหรับบริษัทต่างชาติ โดยเฉพาะธุรกิจญี่ปุ่นที่ตั้งบริษัทและฐานการผลิตในกัมพูชาและมีห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงกับไทย ที่ต้องเปลี่ยนเส้นทางขนส่งสินค้าเข้าไทยจากทางบกมาเป็นทางเรือ.