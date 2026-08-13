ย่างกุ้งสั่งปิดแผงขายอาหารริมทางหลังท้องร่วงระบาด เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ยอดป่วยพุ่งเกือบ 200

MGR Online - รัฐบาลพม่ารายงานว่าการระบาดของโรคท้องร่วงในย่างกุ้ง เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย และล้มป่วยอีกเกือบ 200 ราย
ทางการระบุว่ามีผู้ป่วย 182 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลย่างกุ้งในระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม และมีพลเมืองอายุ 92 ปี เสียชีวิตจากอาการท้องร่วมอย่างรุนแรง
ทั้งนี้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาจาก 4 ใน 6 เขตใจกลางเมือง ที่ประกอบด้วยย่านธุรกิจและพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น รวมถึงย่านไชน่าทาวน์ของเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารริมทาง
การระบาดกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้ป่วย 28 รายในวันอาทิตย์และวันจันทร์ ก่อนจะเพิ่มขึ้นเป็น 154 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 รายในวันอังคารและวันพุธ
“สาเหตุหลักคืออาหารและน้ำที่ปนเปื้อน” แพทย์ในนครย่างกุ้งกล่าวกับสำนักข่าวอิรวดี และเสริมว่าโรคท้องร่วงรุนแรงแพร่กระจายผ่านอาหารท่ีปรุงไม่สุกหรือจัดการอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารริมทางที่ไม่ถูกสุขอนามัย สิ่งของที่โดนแมลงวันตอม น้ำดื่มที่ไม่ต้ม หรือน้ำที่ใช้ทำอาหารปนเปื้อน
อาการของโรคท้องร่วงรุนแรงหรืออหิวาตกโรคโดยทั่วไปจะปรากฎภายในไม่กี่ชั่วโมงถึง 5 วัน หลังจากการติดเชื้อ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการสามารถแพร่เชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสผ่านอุจจาระได้ตั้งแต่ 1-10 วัน
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ทางการได้สั่งปิดแผงขายอาหารริมทางทั่วเขตที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงถนนสาย 19 ที่เป็นศูนย์รวมสตรีทฟู้ดในไชน่าทาวน์ เป็นเวลา 3-5 วัน
“คำสั่งปิดนี้บังคับใช้กับผู้ค้าแผงลอยริมทางทุกประเภท ร้านขายสลัด โมฮิงกา และหมูเสียบไม้” คนขายอาหารริมทางรายหนึ่งจากเขตลานมะดอว์ กล่าวกับสำนักข่าวอิรวดี และเสริมว่าเขายังไม่รู้ว่าจะได้รับอนุญาตให้เปิดขายอีกครั้งเมื่อใด
นอกจากคำสั่งปิดแผงขายอาหารริมทางแล้ว เจ้าหน้าที่เทศบาลยังเติมคลอรีนลงในน้ำประปาเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียเพิ่มเติมด้วย
“โรคท้องร่วงมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะแผงขายอาหารริมทางในไชน่าทาวน์ตั้งอยู่ติดกับถังขยะ ขยะท่วมล้นไปทุกที่” ชาวย่างกุ้งจากเขตลาธารายหนึ่ง กล่าว.