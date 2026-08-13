รับแผนสร้างแลนด์บริดจ์! "ทัพกอทูเล"ประกาศปิดเส้นทางคมนาคมชายแดนไทย-ทวาย

MGR Online - กองทัพกอทูเลประกาศปิดเส้นทางคมนาคม-ขนส่งสินค้า ทั้งทางบกและทางน้ำ จากชายแดนไทยไปยังทวาย ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม หลังมินอ่องหล่ายเพิ่งกลับจากเยือนไทย และออกแถลงการณ์ร่วม 2 ประเทศ เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมจากทวายผ่านไทยให้เป็นแลนด์บริดจ์เชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิก
สื่อในจังหวัดทวาย ภาคตะนาวศรี และสื่อในรัฐกะเหรี่ยง มีรายงานว่า กองทัพกอทูเล(KTLA) ได้ประกาศปิดเส้นทางคมนาคมและขนส่งสินค้า ทั้งทางบกและทางน้ำผ่านแม่น้ำทีทะ จากเมืองเมตตามายังเมืองแม่ตะมีทะ(ทีทะ) ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2569 ห้ามยานพาหนะทุกชนิดแล่นผ่านทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน โดยจะปิดไปจนถึงเดือนธันวาคมปีนี้
การปิดเส้นทางคมนาคมและขนส่งครั้งนี้ ถูกประกาศออกมาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม โดย พล.จ.แอกวี หรือกอลาโพ นายทหารคนสนิทของนายพลเนอดา เมียะ ผู้บัญชาการกองทัพกอทูเล โดยไม่ระบุเหตุผลของการสั่งปิด แต่ได้มีการแจ้งเตือนออกมาว่า กองทัพกอทูเลจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆที่เกิดขึ้น หากเกิดการฝ่าฝืนคำสั่งปิดดังกล่าว
แม่น้ำทีทะเป็นลำน้ำที่ไหลเกือบคู่ขนานกับทางหลวงเอเซียหมายเลข 123(AH 123) เส้นทางคมนาคมหลักที่เชื่อมจากชายแดนเมียนมา-ไทย ที่บ้านทีคี จังหวัดทวาย ตรงข้ามกับบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านเมืองเมตตา ไปยังเมืองทวาย และชายหาดนะบูแล สถานที่ก่อสร้างเมกะโปรเจค ท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ระยะทาง 140 กิโลเมตร
ส่วนบ้านทีทะ อยู่ห่างจากชายแดนเมียนมา-ไทย ที่บ้านทีคีประมาณ 10 กิโลเมตร
คำสั่งปิดเส้นทางคมนาคมหลักที่เชื่อมชายแดนไทยไปยังพื้นที่ก่อสร้างเมกะโปรเจคท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของกองทัพกอทูเล เกิดขึ้นหลังจากไทยและเมียนมาได้ออกแถลงการร่วม 7 ข้อ อันเป็นผลจากการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ อู มินอ่องหล่าย ประธานาธิบดีเมียนมา ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2569
ในข้อ 3.2.3 ของแถลงการร่วมที่ถูกประกาศเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ระบุถึงความร่วมมือในการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและขนส่งสินค้าผ่านทางหลวงเอเซียหมายเลข 123 จากชายแดนไทยที่บ้านพุน้ำร้อน ไปยังบ้านทีคี ผ่านบ้านเมตตา ไปยังพื้นที่ก่อสร้างเมกะโปรเจคทวาย ซึ่งรัฐบาลเมียนมามีนโยบายให้เป็นจุดเริ่มต้นของแลนด์บริดจ์ที่เชื่อมมหาสมุทรอินเดียไปยังมหาสมุทรแปซิฟิค ผ่านประเทศไทย
แต่หลังแถลงการณ์ร่วมของ 2 ประเทศถูกเผยแพร่ออกมาได้เพียง 2 วัน กองทัพกอทูเลก็ประกาศปิดเส้นทางคมนาคมหลักจากชายแดนไทยไปยังทวายทั้งทางบกและทางน้ำดังกล่าว
กองทัพกอทูเลตั้งขึ้นโดยนายพลเนอดา เมียะ ลูกชายนายพลโบเมียะ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 หลังจากเขาถูกไล่ออกจากสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง(KNU) มีพื้นที่เคลื่อนไหวอยู่ในภาคตะนาวศรี โดยเฉพาะในจังหวัดทวาย และแม้กำลังพลของกองทัพกอทูเลเป็นชาวกะเหรี่ยง แต่กองทัพกอทูเลก็ขัดแย้งและมีการสู้รบกับกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง(KNLA) ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงด้วยกันมาตลอด เพื่อแย่งชิงความได้เปรียบของผลประโยชน์ในพื้นที่