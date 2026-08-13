อดีตทูตพม่าขึ้นศาลอังกฤษคดีบุกรุกบ้านพักทูต เหตุไม่ยอมออกแม้ถูกปลดหลังรัฐประหาร

เอเอฟพี - อดีตเอกอัครราชทูตพม่าประจำสหราชอาณาจักรถูกนำตัวขึ้นศาลในกรุงลอนดอน โดยถูกตั้งข้อหาบุกรุกบ้านพักทูต หลังจากเขาปฏิเสธที่จะออกจากที่พักดังกล่าว หลังถูกปลดออกจากตำแหน่งเนื่องจากต่อต้านการรัฐประหารของกองทัพพม่าเมื่อ 5 ปีก่อน
จ่อ ซา มิน ถูกขวางไม่ให้เข้าสถานทูตของตนเองไม่กี่เดือนหลังจากการรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และต่อมาคณะรัฐบาลทหารได้ส่งผู้แทนเข้ามาทำหน้าที่แทนในตำแหน่งเอกอัครราชทูต หลังจากเขาเรียกร้องให้ปล่อยตัวอองซานซูจี ผู้นำพลเรือนของพม่า
จ่อ ซา มิน ปฏิเสธที่จะออกจากบ้านพักเอกอัครราชทูตในย่านแฮมป์สเตด ซึ่งเขายังคงอาศัยอยู่และถูกตั้งข้อหาบุกรุกเมื่อปีที่แล้วในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2567
จ่อ ซา มิน อายุ 68 ปี กล่าวว่ารัฐบาลพม่าชุดปัจจุบันภายใต้การนำของมิน อ่อง หล่าย ผู้นำคณะรัฐบาลทหารที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีหลังการเลือกตั้ง ไม่ชอบธรรมและไม่มีอำนาจที่จะขอให้เขาออกจากบ้านพักทูตดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม อัยการกล่าวว่าบทบาทของเขาในฐานะเอกอัครราชทูตได้ยุติลงอย่างถูกต้องแล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศของพม่า และระบุว่าเขาไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ ต่อข้อกล่าวหานี้
จ่อ ซา มิน นั่งอยู่ในห้องพิจารณาคดีที่ศาลแขวงเวสต์มินสเตอร์ ขณะที่อัยการกล่าวว่าเขาถูกเรียกตัวกลับประเทศไม่นานหลังจากการรัฐประหารในปี 2564 และได้รับคำสั่งให้ออกจากบ้านพักเอกอัครราชทูต หรือที่รู้จักในชื่อ “Myanmar House”
อัยการกล่าวว่าทางการพม่าสั่งให้จ่อ ซา มิน “ส่งมอบทรัพย์สินของรัฐ” ภายในกลางเดือนเมษายน 2564 โดยกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษก็ได้แจ้งให้เขาทราบเช่นกันว่าเขาต้องออกจากบ้านพักหลังดังกล่าว แต่เขาไม่ปฏิบัติตาม
“เมื่อเขาได้รับอนุญาตให้พักอาศัยอยู่ที่เมียนมาเฮ้าส์ในฐานะเอกอัครราชทูต การปฏิเสธที่จะออกจากสถานที่ทางการทูตหลังจากถูกปลดออกจากตำแหน่งนั้น หมายความว่าเขามีความผิดฐานบุกรุกสถานที่ทางการทูต” อัยการระบุ
จ่อ ซา มิน ได้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา และทนายความของเขากล่าวต่อศาลว่าคดีของลูกความของเขาคือรัฐบาลพม่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย
“รัฐบาลทหารไม่สามารถยกเลิกใบอนุญาตในการใช้อาคารสถานที่ทางการทูตอย่างถูกต้องตามกฎหมายของเขาได้ และพวกเขาก็ไม่สามารถใช้ทรัพย์สินนั้นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเช่นกัน” ทนายความของจ่อ ซา มิน กล่าว
อย่างไรก็ตาม อัยการกล่าวว่า มุมมองของจ่อ ซา มิน ที่มีต่อรัฐบาลทหารพม่าที่ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากประเทศประชาธิปไตยส่วนใหญ่ รวมถึงสหราชอาณาจักรนั้น ไม่สามารถนำมาโต้แย้งได้ และยืนยันว่าการอนุญาตทางกฎหมายและใบอนุญาตใดๆ ของเขาในการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตหรือหัวหน้าคณะผู้แทนได้ถูกยกเลิกอย่างถูกต้องแล้ว
ทั้งนี้ รายงานระบุว่าการพิจารณาคดียังคงดำเนินต่อไป.