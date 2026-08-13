Starlink เปิดรับคำสั่งซื้อบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมในเวียดนาม เป็นชาติที่ 6 ในอาเซียน

รอยเตอร์ - สตาร์ลิงก์ (Starlink) บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมที่ดำเนินการโดยสเปซเอ็กซ์ (SpaceX) ของอีลอน มัสก์ ได้เริ่มรับคำสั่งซื้อในเวียดนามแล้ว ตามข้อมูลบนเว็บไซต์ท้องถิ่นของบริษัท
สำหรับการใช้งานสตาร์ลิงก์ในเวียดนาม รายงานระบุว่าแผนให้บริการสำหรับที่อยู่อาศัยเริ่มต้นที่ 1.13 ล้านด่ง (ประมาณ 1,425 บาท) ต่อเดือน บวกกับค่าชุดอุปกรณ์ 8.66 ล้านด่ง ส่วนการสมัครสมาชิกรายเดือนขั้นต่ำสำหรับลูกค้าองค์กรคือ 1.48 ล้านด่ง
เวียดนามกลายเป็นตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งที่ 6 ที่มีบริการของสตาร์ลิงก์ ร่วมกับอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และติมอร์-เลสเต ตามแผนที่ความครอบคลุมของสตาร์ลิงก์
รัฐบาลเวียดนามได้ประกาศเมื่อเดือนมีนาคม 2568 ว่าจะอนุญาตให้สเปซเอ็กซ์ เปิดตัวสตาร์ลิงก์แบบทดลองใช้งาน โดยยกเว้นข้อจำกัดการเป็นเจ้าของบริการของชาวต่างชาติ โดยทางการได้จำกัดจำนวนสมาชิกไว้ที่ 600,000 รายในช่วงระยะเวลาทดลองใช้งาน ซึ่งจะดำเนินไปจนถึงสิ้นปี 2573
บริการดังกล่าวดำเนินการโดยบริษัทสตาร์ลิงก์ เซอร์วิสเซส เวียดนาม (Starlink Services Vietnam) ที่เป็นบริษัทท้องถิ่นของสเปซเอ็กซ์ที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน 2568 ด้วยทุนจดทะเบียน 3 หมื่นล้านด่ง (1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ทางการเวียดนามได้อนุมัติให้สตาร์ลิงก์ตั้งสถานีเกตเวย์ภาคพื้นดิน 4 แห่งในประเทศ โดยสถานีเหล่านี้ตั้งอยู่ที่เมืองดานัง เมืองฟู้เถาะ และนครโฮจิมินห์.