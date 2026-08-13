ปักกิ่งยันความร่วมมือทหารกัมพูชาไม่เกี่ยวข้องข้อพิพาทชายแดนไทย หนุนสองประเทศเจรจาสันติ

MGR Online - จีนกล่าวว่าความร่วมมือด้านอาวุธยุทโธปกรณ์กับกัมพูชานั้นไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศที่สามใดๆ และไม่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทย กระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุ
กัว เจียคุน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ปักกิ่งยังคงรักษาความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์ตามปกติกับทั้งกัมพูชาและไทย และย้ำว่าจีนเป็นเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรของทั้งสองประเทศ
“จีนรักษาการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมากับทั้งกัมพูชาและไทยในประเด็นนี้ และทั้งสองประเทศก็มีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้” กัว เจียคุน กล่าว
เขาเสริมว่าจีนสนับสนุนการเจรจาระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหวังว่าทั้งสองประเทศจะแก้ไขข้อพิพาทชายแดนอย่างสันติผ่านการปรึกษาหารือ
ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เรียกร้องให้กัมพูชาและไทยเสริมความมั่นคงในการหยุดยิง และสร้างความไว้วางใจขึ้นใหม่ผ่านการเจรจา ระหว่างการหารือกับนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ที่เซี่ยงไฮ้ ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งผู้นำเขมรเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก (WAIC) และการประชุมระดับสูงเกี่ยวกับการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์
รายงานของสื่อจีนระบุว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวว่าจีนสนับสนุนความพยายามของทั้งสองฝ่ายในการแก้ไขข้อพิพาทผ่านการเจรจาและจีนพร้อมที่จะมีบทบาทเชิงบวก
กัว เจียคุน กล่าวย้ำว่าปักกิ่งได้สนับสนุนให้กัมพูชาและไทยบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและกลับมาติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง โดยให้คำมั่นว่าจีนจะยังคงมีบทบาทที่สร้างสรรค์ต่อไป.