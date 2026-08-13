แม่ค้าสาวเขมรโดนตำรวจหิ้วสอบ หลังโพสต์ดูหมิ่นทหารปมคืนสินค้า

MGR Online - สื่อมวลชนกัมพูชารายงานว่าเช้าวันนี้ (13) ตำรวจพนมเปญได้นำตัวหญิงสาวรายหนึ่ง ชื่อ เจนดา โสวันนารี ที่ทำอาชีพขายโทรศัพท์มือถือ มายังสถานีตำรวจพนมเปญเพื่อสอบปากคำและชี้แจงข้อเท็จจริง หลังจากเธอถูกกล่าวหาว่าใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมและดูหมิ่นทหารกัมพูชาบนโซเชียลมีเดีย
พล.ต.ท.ชวน นารินทร์ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพนมเปญ ยืนยันว่าหญิงคนดังกล่าวถูกนำตัวมาสอบปากคำแล้ว
แหล่งข่าวระบุว่าตำรวจจากเขตดังกอร์และพนมเปญ ได้ไปที่บ้านของหญิงคนดังกล่าวใกล้กับพื้นที่เปรกแชร์ยในคืนวันพุธ (12) และอยู่ที่นั่นจนถึงเช้าวันถัดมา จากนั้นจึงนำตัวเธอมายังสถานีตำรวจ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากข้อพิพาทเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือที่ทหารซื้อไป หลังจากโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ตามปกติ ผู้ซื้อจึงขอคืนสินค้าและขอเงินคืน หลังจากนั้นผู้ขายถูกกล่าวหาว่าโพสต์ข้อความดูหมิ่นทหารบนโซเชียลมีเดีย
ทั้งนี้ โสวันนารียังคงถูกควบคุมตัว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวต่อ.