เวียดนามเล็งทำสัญญา LNG ระยะยาวเพิ่ม เสริมความมั่นคงพลังงาน หลังปิดดีลแรกกับ Shell สำเร็จ

รอยเตอร์ - บริษัทปิโตรเวียดนามก๊าซ (Petrovietnam Gas) รัฐวิสาหกิจของเวียดนาม กำลังสำรวจหาซัปพลายเออร์เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการประมูลจัดซื้อก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ภายใต้สัญญา 5 ปี ที่หากประสบความสำเร็จ ก็จะเป็นสัญญาจัดซื้อระยะยาวฉบับที่ 2 ของเวียดนาม หลังจากตกลงกับเชลล์ (Shell) ไปก่อนหน้าแล้ว
ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นเนื่องจากศูนย์กลางการผลิตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังสร้างอุตสาหกรรม LNG ขึ้นมาใหม่ เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น
คำขอที่ส่งไปยังซัปพลายเออร์ที่มีศักยภาพในเดือนมิถุนายน ภายใต้ “การหยั่งเชิงตลาด” นั้น เป็นการขอซื้อก๊าซที่ 250,000-450,000 ตัน สำหรับสถานีรับก๊าซธรรมชาติเหลวถิวาย (Thi Vai Terminal) โดยเริ่มส่งมอบในเดือนมกราคม 2570 หรือหลังจากนั้น
ในเดือนมกราคม 2569 บริษัท PV Gas ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายระยะยาวฉบับแรกกับบริษัทเชลล์ ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของอังกฤษ ที่จะส่งมอบก๊าซธรรมชาติเหลวให้กับเวียดนามตั้งแต่ปี 2570 ถึงปี 2574 ภายใต้ข้อตกลงจัดหาประมาณ 400,000 ตันต่อปี เป็นเวลา 5 ปี
ข้อตกลงกับเชลล์เสร็จสิ้นลงในขณะที่เวียดนามกำลังเจรจากับสหรัฐฯ เกี่ยวกับมาตรการลดดุลการค้าเกินดุลจำนวนมากกับวอชิงตัน ซึ่งรวมถึงการซื้อ LNG จากบริษัทของสหรัฐฯ
ทั้งนี้ ยังไม่มีการประกาศข้อตกลงระยะยาวกับบริษัทใดๆ ของสหรัฐฯ เนื่องจากฮานอยและวอชิงตันยังคงเจรจาข้อตกลงทางการค้า ในขณะที่เวียดนามเผชิญกับอัตราภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ สูงกว่าประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศ
เวียดนาม ที่กำลังพยายามลดการพึ่งพาถ่านหินและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน มีสถานีรับ LNG สองแห่ง ตั้งอยู่ในภาคใต้ทั้งคู่ ซึ่งได้รับการจัดหาก๊าซภายใต้สัญญาซื้อขายแบบทันที
สถานีถิวาย ที่ดำเนินการโดยบริษัท PV Gas สามารถรองรับก๊าซได้ 1 ล้านตันต่อปี และกำลังขยายการรองรับเป็น 3 ล้านตันต่อปี โดยจ่ายก๊าซให้กับโรงไฟฟ้า 2 แห่งที่มีกำลังการผลิตรวม 1.5 กิกะวัตต์ ส่วนสถานีรับอีกแห่งคือ สถานีก๋ายแม็บ เป็นของบริษัท AG&P LNG ที่รองรับปริมาณก๊าซได้ 3 ล้านตันต่อปี.