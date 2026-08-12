กัมพูชาโร่แจง ปัดเอี่ยวคดียาเคล็อตใหญ่ หลังกระสอบข้าวภาษาเขมรโผล่หรา

MGR Online - ทางการกัมพูชาออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียจับยึดยาเคล็อตใหญ่ 1.3 ตัน จากเรือติดธงแทนซาเนียที่เดินทางมาจากไทย หลังเครือข่ายอาชญากรที่อยู่เบื้องหลังใช้บรรจุภัณฑ์ภาษาเขมร
ตำรวจอินโดนีเซียระบุว่ายาเสพติดถูกสกัดกั้นโดยกองทัพเรืออินโดนีเซียบนเรือที่เดินทางออกจากไทย และเรือรบของกองทัพเรือได้สกัดกั้นเรือลำดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ขณะที่เรือเข้าเขตน่านน้ำอินโดนีเซีย
ในวันถัดมา เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบกระสอบ 65 กระสอบบรรจุสารที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นเคตามีน ที่มีมูลค่าราว 116 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเจ้าหน้าที่ยังได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 8 คน โดยเป็นชาวพม่า 7 คน และชาวไต้หวัน 1 คน
เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียชี้แจงว่าพวกเขากำลังดำเนินการสอบสวนท่าเรือต้นทาง ปลายทาง และตัวตนของผู้ส่งและผู้รับ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ยึดกัญชาลักลอบนำเข้าจากไทย 3.37 ตัน
การจับกุมครั้งล่าสุดทำให้เกิดคำถามขึ้นในกัมพูชา เนื่องจากยาเสพติดที่พบซ่อนอยู่ในกระสอบข้าวพิมพ์ด้วยอักษรเขมร ที่อ่านได้ว่า “ข้าวธรรมชาติเนียงมีงห์” และ “ข้าวเนียงคอน”
เมียส ไวริธ เลขาธิการสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติของกัมพูชา (NACD) ได้ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างว่าคดีล่าสุดนี้มีต้นกำเนิดในกัมพูชา โดยชี้แจงว่าคดีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดที่เคยถูกปราบปรามไปแล้วในกัมพูชา
“เราไม่มีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติใดๆ ในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเราปราบปรามได้สำเร็จ และตัดเส้นทางและเครือข่ายเหล่านี้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา” เมียส ไวริธ กล่าว
“อย่างไรก็ตาม เรายังทำงานอย่างหนักเพื่อติดตามและสืบสวนกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ โดยร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองกับหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดต่างประเทศ” เมียส ไวริธ กล่าวเสริม
นอกจากนี้ เขายังอธิบายถึงที่มาของกระสอบที่ติดฉลากภาษาเขมรดังกล่าวว่า อาชญากรมักใช้บรรจุภัณฑ์ตามความพร้อมใช้งาน ตามความเข้าใจของพวกเขาเอง หรือตามสัญลักษณ์ที่จดจำได้ รวมถึงเพื่อหลอกเจ้าหน้าที่ระหว่างการตรวจสอบทางอ้อม
“แต่ประเด็นสำคัญคือแหล่งที่มาที่แท้จริง หรือสถานที่ที่ยาเสพติดถูกส่งมา และวิธีการขนส่งที่ใช้” เมียส ไวริธ ระบุ.