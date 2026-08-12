เวียดนาม-ออสเตรเลียยกระดับความร่วมมือทางทหาร รับมืออิทธิพลจีนในแปซิฟิก-ทะเลจีนใต้

เอเอฟพี - ออสเตรเลียและเวียดนามระบุว่าพวกเขาจะขยายความร่วมมือระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศ เนื่องจากทั้งสองกำลังเผชิญหน้ากับการขยายอิทธิพลของปักกิ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้
หลังจากการเจรจาหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีแอนโทนี อัลบานีส และประธานาธิบดีโต เลิม ในกรุงแคนเบอร์รา ทั้งสองประเทศระบุว่ากองกำลังป้องกันประเทศของพวกเขาจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นในด้านความมั่นคงทางทะเลและดำเนินการฝึกซ้อมร่วมกัน
“อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเรา รวมถึงกองกำลังป้องกันประเทศของเรา กำลังร่วมมือกันมากขึ้นเรื่อยๆ” อัลบานีสกล่าว
“โลกที่ไม่แน่นอนในปัจจุบันหมายความว่าการที่มิตรประเทศจะร่วมมือกันในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม มีความสำคัญยิ่งกว่าเคยเพื่อรับมือกับความท้าทายที่อยู่ตรงหน้า” ผู้นำแดนจิงโจ้ กล่าว
การเยือนออสเตรเลียของผู้นำเวียดนามเกิดขึ้นในขณะที่ทั้งสองประเทศไม่พอใจกับการเสริมสร้างกำลังทหารของจีนในภูมิภาคนี้
เวียดนามเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่อ้างสิทธิในทะเลจีนใต้ ที่ปักกิ่งนั้นอ้างสิทธิเกือบทั้งหมดของน่านน้ำ แม้ว่าศาลระหว่างประเทศจะตัดสินว่าการอ้างสิทธิของปักกิ่งไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายก็ตาม
ออสเตรเลียกำลังกำกับดูแลการขยายกำลังทหารครั้งใหญ่ในรอบหลายสิบปี และการขยายฐานทัพของสหรัฐฯ ในดินแดนของตน เพื่อตอบโต้การเสริมกำลังของปักกิ่ง
ริชาร์ด มาร์ลส รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลียกล่าวว่าความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับเวียดนามจะมีส่วนช่วยโดยตรงต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับข้อตกลงหลายฉบับระหว่างแคนเบอร์ราและฮานอย รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเปิดการเข้าถึงตลาดเนื้อสัตว์ป่าของออสเตรเลีย ที่รวมถึงจิงโจ้ ในเวียดนาม.