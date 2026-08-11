ผู้สืบสวน UN เผยกองทัพพม่าโหมโจมตีทางอากาศ-ละเมิดสิทธิอย่างหนักก่อนเลือกตั้ง

รอยเตอร์ - กองทัพพม่าเพิ่มการโจมตีทางอากาศต่อพลเรือนก่อนการเลือกตั้งที่จัดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมและมกราคม และทุกฝ่ายในสงครามกลางเมืองของประเทศได้ก่ออาชญากรรมสงครามและการละเมิดอย่างร้ายแรง ที่รวมถึงการทรมานและความรุนแรงทางเพศในช่วงปีที่ผ่านมา ผู้สืบสวนของสหประชาชาติระบุ
“ในช่วงปีที่ผ่านมา การสืบสวนของกลไกได้แสดงให้เห็นถึงความถี่และความรุนแรงของอาชญากรรมสงครามและอาชญกรรมต่อมนุษยชาติที่กระทำโดยกองทัพพม่าและโดยกลุ่มติดอาวุธต่างๆ ที่ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง” กลไกการสืบสวนอิสระเพื่อพม่าของสหประชาชาติ (IIMM) ระบุในรายงาน
กลไกนี้จัดตั้งขึ้นในปี 2561 เพื่อสอบสวนการละเมิดในพม่าตั้งแต่ปี 2554 ที่รวมถึงอาชญากรรมที่กระทำต่อชนกลุ่มน้อยมุสลิมโรฮิงญาในปี 2560 ที่ผู้คนหลายแสนคนต้องอพยพหลบหนีการปราบปรามของกองทัพ และการละเมิดอื่นๆ นับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564
รายงานระบุว่าการโจมตีพลเรือนยังคงดำเนินต่อไปในปีที่ผ่านมา และความรุนแรงเพิ่มขึ้นก่อนการเลือกตั้งที่กองทัพจัดขึ้น ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 ถึงเดือนมกราคม 2569
การเลือกตั้งที่รัฐบาลตะวันตกและกลุ่มสิทธิต่างๆ ระบุว่าไม่เสรีและไม่ยุติธรรม พรรคที่ได้รับการสนับสนุนจากทหารกวาดชัยไปอย่างถล่มทลาย และทำให้มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหารของพม่าขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดี และเขาได้เดินทางเยือนไทยในเดือนนี้เพื่อแสวงหาความชอบธรรมระหว่างประเทศ
IIMM ระบุว่าได้บันทึกรูปแบบของการโจมตีทางอากาศอย่างจงใจต่อบ้านเรือน โรงเรียน สถานพยาบาล สิ่งปลูกสร้างทางศาสนา และค่ายพักพิงสำหรับผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ การโจมตีทางอากาศมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลายเดือนก่อนการเลือกตั้ง
รายงานระบุว่า กองทัพเพิ่มการใช้งานพารามอเตอร์ ไจโรคอปเตอร์ และโดรน เพื่อทำการโจมตีในระดับความสูงต่ำด้วยวัตถุระเบิดที่ไม่มีระบบนำวิถีในตัวเอง และเสริมว่ากำลังสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคสะกาย ที่นักบินถูกกล่าวหาว่าดับเครื่องยนต์ก่อนถึงเป้าหมาย ที่ทำให้พวกเขาสามารถบินร่อนไปอย่างเงียบๆ และพลเรือนไม่ทันรู้ตัว
“ชุมชนต่างๆ ทั่วพม่าไม่เพียงแต่ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ภัยคุกคามจากความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังต้องรับมือกับผลกระทบที่ลึกซึ้งและยาวนานจากสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญ” นิโคลัม โคอุมเจียน หัวหน้า IIMM กล่าว
IIMM ระบุว่าผู้สอบสวนยังได้รวบรวมหลักฐานมากมายเกี่ยวกับการกักขังโดยพลการ การทรมาน และความรุนแรงทางเพศในสถานที่ที่ดำเนินการโดยกองทัพ รวมถึงการทรมานทางร่างกายและทางเพศ และการเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมตัว และผู้สอบสวนก็กำลังตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งซึ่งกระทำโดยกลุ่มติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลทหาร
โคอุมเจียนกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า การรวบรวมหลักฐานนั้นมีความท้าทาย แต่เขาก็หวังว่าศาลระหว่างประเทศจะให้ความเป็นธรรมต่อเหยื่อในพม่า และผู้กระทำความผิดจะได้รู้ว่ามีบางคนกำลังจับตาอยู่
สงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่การรัฐประหารปี 2564 ต่อรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งนำโดยอองซานซูจี ได้คร่าชีวิตผู้คนไปประมาณ 100,000 คน ผู้คนหลายล้านคนต้องพลัดถิ่น และยังมีอีกหลายหมื่นคนที่ถูกควบคุมตัวนับตั้งแต่นั้นมา สหประชาชาติระบุ.