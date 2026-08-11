เขมรโวยรุกล้ำ จี้ไทยหยุดสร้างบังเกอร์ทหาร-ขยายไฟฟ้าเข้าพื้นที่พิพาทชายแดน

MGR Online - กัมพูชาเรียกร้องให้ไทยยุติการก่อสร้างบังเกอร์ทหารแห่งใหม่ในพื้นที่จ.โพธิสัตว์ และยกเลิกแผนการขยายโครงข่ายไฟฟ้าใกล้กับปราสาทตาควายและเนิน 333 โดยอ้างว่ากิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นภายในดินแดนของกัมพูชาและอาจทำให้ความตึงเครียดบริเวณชายแดนทวีความรุนแรงขึ้น
กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาระบุว่าทหารไทยยังคงสร้างบังเกอร์ต่อเนื่องเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ใกล้กับจุดผ่านแดนทมอดา อ.เวียลเวง จ.โพธิสัตว์ โดยอธิบายว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชา และชี้ว่าแผนของไทยที่จะขยายโครงข่ายไฟฟ้าใกล้กับพื้นที่ปราสาทตาควาย ในจ.อุดรมีชัย และเนิน 333 นั้น เกิดขึ้นในดินแดนของกัมพูชา
“กัมพูชาประท้วงการรุกล้ำอย่างต่อเนื่องและขยายวงกว้างของกองทัพไทย” กระทรวงการต่างประเทศ ระบุ
คำแถลงยังระบุว่าอีกว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตแดนของกัมพูชาตามที่กำหนดไว้ในแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 200,000 ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการปักปันเขตแดนระหว่างอินโดจีน-สยาม ภายใต้อนุสัญญาฝรั่งเศส-สยาม ค.ศ.1904 และสนธิสัญญา ค.ศ.1907
กัมพูชายังปฏิเสธต่อการอ้างสิทธิเขตแดนฝ่ายเดียวใดๆ ของไทย โดยกล่าวว่าการกระทำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิทางกฎหมายของกัมพูชาเกี่ยวกับเขตแดนระหว่างประเทศ
รัฐบาลกัมพูชาเรียกร้องให้ไทยยุติสิ่งที่กัมพูชาชี้ว่าเป็นการยึดครองดินแดนของประเทศอย่างผิดกฎหมาย เพื่อลดความตึงเครียดและฟื้นฟูความสันพันธ์อย่างสันติ และย้ำว่าประเทศยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อพิพาทชายแดนที่ยังค้างอยู่ด้วยวิธีการสันติ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ และข้อตกลงทวิภาคี ขณะเดียวกันยังคงยืนยันว่าพรมแดนระหว่างประเทศไม่ควรเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้กำลัง.