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‘วินสเปซ’ เวียดนามเซ็นดีล SpaceX ปล่อยดาวเทียมดวงแรกขึ้นสู่อวกาศปี 70

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รอยเตอร์/ลาวด่ง - วินสเปซ (VinSpace) บริษัทในเครือวินกรุ๊ป (Vingroup) ของเวียดนาม ได้ลงนามในสัญญาปล่อยดาวเทียมกับบริษัทสเปซเอ็กซ์ (SpaceX) สำหรับภารกิจดาวเทียมดวงแรกของบริษัท ตามการเปิดเผยในวันนี้ (11)

ดาวเทียมของวินสเปซจะถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศด้วยภารกิจขนส่งดาวเทียมของสเปซเอ็กซ์ (SpaceX Transporter Rideshare) ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2570 โดยจะร่วมกับลูกค้ารายอื่นๆ อีกหลายรายในการปล่อยดาวเทียมร่วมกัน คำแถลงของบริษัทระบุ

วินสเปซระบุว่าข้อตกลงนี้เป็นรากฐานสำคัญสำหรับภารกิจดาวเทียมครั้งแรกของบริษัท และจากสิ่งนี้ บริษัทจะทดสอบโมดูลดาวเทียมที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง ในขณะเดียวกันก็จะค่อยๆ ปรับปรุงความสามารถในการควบคุมระบบดาวเทียมและการใช้งานเชิงพาณิชย์ในอนาคต

นอกจากนี้ ข้อตกลงกับสเปซเอ็กซ์ยังเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวของวินสเปซ ในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านอวกาศที่ครอบคลุม และก้าวสู่การเป็นองค์กรอวกาศเอกชนที่ให้บริการครบวงจร

จากเป้าหมายดังกล่าว บริษัทจะมีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด ที่รวมถึงการออกแบบดาวเทียม การพัฒนา การประกอบ-การบูรณการ-การทดสอบ (AIT) การจัดการภารกิจการปล่อยดาวเทียม การปฏิบัติการดาวเทียม การพัฒนาผลิตภัณฑ์การสำรวจระยะไกล และบริการข้อมูลอวกาศภาคพื้นดิน

ทั้งนี้ บริษัทวินสเปซก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ด้วยทุนเริ่มต้น 3 แสนล้านด่ง หรือกว่า 370 ล้านบาท โดยฝ่าม เญิต เวือง ผู้ก่อตั้งบริษัทวินกรุ๊ป เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในวินสเปซ.