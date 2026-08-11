‘ซันฝูก๊วกแอร์เวย์’ เวียดนามเตรียมรับแอร์บัส A330 เสริมฝูง 8 ลำ ขยายเส้นทางรุกตลาดต่างประเทศ

รอยเตอร์ - สายการบินซัน ฝูก๊วก แอร์เวย์ส (Sun PhuQuoc Airways) เปิดเผยว่าบริษัทจะได้รับมอบเครื่องบินลำตัวกว้างแอร์บัส A330 สี่ลำแรกจากทั้งหมด 8 ลำในปีนี้ และอีก 4 ลำที่เหลือในปี 2570 ในขณะที่บริษัทพยายามขยายการบินสู่ตลาดต่างประเทศ
เครื่องบิน A330 สองลำแรกมีกำหนดถึงเวียดนามในเดือนหน้าและจะเข้าประจำการทันที ขณะที่อีก 2 ลำจะได้รับการส่งมอบภายในสิ้นปีนี้ ตามที่สายการบินระบุในโพสต์บนบัญชีเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการ และคาดว่าเครื่องบิน A330 อีก 4 ลำจะมาถึงในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2570
เครื่องบินลำตัวกว้างเหล่านี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเส้นทางบินของสายการบินไปยังเกาหลีใต้ รัสเซีย คาซัคสถาน ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย
นอกจากนี้ สายการบินกล่าวว่าคาดว่าจะรับมอบเครื่องบินโบอิ้ง 787-9 ดรีมไลเนอร์จำนวน 40 ลำ ตั้งแต่ปี 2574 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ สายการบินซันฝูก๊วกได้ประกาศว่ามีเป้าหมายที่จะขยายฝูงบินให้ถึง 100 ลำภายในสิ้นปี 2578
สายการบินเริ่มดำเนินการในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว โดยเน้นการให้บริการนักท่องเที่ยวไปยังเกาะฝูก๊วก ที่อยู่นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของเวียดนาม
ด้าน BAA Training องค์กรฝึกอบรมด้านการบินได้ระบุในคำแถลงอีกฉบับหนึ่งว่า หน่วยงานกำลังร่วมมือกับสายการบินซันฝูก๊วก ฝึกอบรมนักบินสำหรับเครื่องบินลำตัวแคบแอร์บัส A320.