เวียดนามประกาศศักดาลุยสร้าง ‘เรือฟริเกตปราบเรือดำน้ำ’ สุดล้ำเมดอินฮานอยแท้ๆ ย้ำเป้าหมายเป็นอิสระ-ลดนำเข้า

รอยเตอร์ - หนังสือพิมพ์ของกองทัพเวียดนามรายงานว่าเวียดนามได้เริ่มสร้างเรือฟริเกตต่อต้านเรือดำน้ำที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดที่ผลิตในประเทศแล้ว
หนังสือพิมพ์ Quan Doi Nhan Dan รายงานในคืนวันจันทร์ว่า เรือลำนี้กำลังถูกสร้างขึ้นที่อู่ต่อเรือซงทู ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงกลาโหมในเมืองดานัง และอาวุธยุทโธปกรณ์ของเรือส่วนใหญ่จะไ้ด้รับการพัฒนาหรือประกอบขึ้นในประเทศ
เวียดนาม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางทะเลกับจีนและประเทศอื่นๆ ที่อ้างสิทธิในทะเลจีนใต้มาอย่างยาวนาน กำลังพยายามขยายขีดความสามารถในการผลิตด้านการป้องกันประเทศภายในประเทศ ขณะเดียวกันก็ลดการพึ่งพาอาวุธยุทโธปกรณ์นำเข้า ที่ส่วนใหญ่มาจากรัสเซีย
คำแถลงของรัฐบาลเวียดนามระบุว่า โครงการนี้เน้นย้ำถึงนโยบายของเวียดนามในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เป็นอิสระ พึ่งพาตนเองได้ เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้วยตนเอง ใช้งานได้สองทาง และทันสมัย
รายงานระบุว่า บริษัท Viettel กลุ่มบริษัทโทรคมนาคมและเทคโนโลยีของกองทัพ พร้อมด้วยหน่วยวิจัยและการผลิตด้านการป้องกันประเทศอื่นๆ จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับกองทัพเรือและอู่ต่อเรือซงทูในระหว่างการต่อเรือ รวมถึงการพัฒนาและการติดตั้งอาวุธและอุปกรณ์
กองทัพเรือเวียดนามได้ดำเนินการปรับปรุงให้มีความทันสมัยครั้งใหญ่ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ด้วยการจัดซื้อเรือดำน้ำชั้นกิโล (Kilo) และเรือฟริเกตชั้นเกปาร์ด (Gepard) ที่สร้างโดยรัสเซีย ควบคู่ไปกับกองเรือเรือมิสไซล์และเรือลาดตระเวนที่สร้างขึ้นในประเทศที่กำลังขยายตัว
เวียดนามมีกำหนดจัดงาน Vietnam International Defence Expo ที่จัดแสดงยุทโธปกรณ์ระดับนานาชาติในกรุงฮานอย เดือนธันวาคมนี้ ซึ่งจะเป็นครั้งที่ 3 ของงานที่จัดขึ้นทุก 2 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการผลิตด้านการป้องกันประเทศภายในประเทศและกระจายแหล่งที่มาของอุปกรณ์ทางทหาร.