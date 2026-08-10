เขื่อนในสะกายปล่อยน้ำไม่แจ้งล่วงหน้า ชาวบ้านหนีไม่ทันตายแล้ว 20 ราย

MGR Online - เขื่อนตะผ่านเซะ ในภาคสะกาย เปิดประตูระบายน้ำโดยไม่แจ้งชุมชนท้ายเขื่อนรู้ล่วงหน้า น้ำทะลักท่วม 200 หมู่บ้าน คนหลายหมื่นหนีไม่ทัน พบเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 20 ราย
วันนี้ (10 ส.ค. 69) เพจข่าว Mandalay Free Press รายงานว่า มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 20 ราย ตลอดเวลาเวลา 5 วัน หลังเขื่อนตะผ่านเซะได้เริ่มระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนโดยไม่มีการแจ้งให้ชาวบ้านที่อยู่ใต้เขื่อนได้รู้ล่วงหน้า ทำให้ไม่สามารถรับมือกับมวลน้ำจำนวนมากที่หลากลงมาอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงที
เขื่อนตะผ่านเซะสร้างกั้นแม่น้ำมู ในพื้นที่อำเภอจูนหล่ะ จังหวัดกั้นบะลู ภาคสะกาย จากจุดที่ตั้งเขื่อน แม่น้ำมูไหลลงมาทางทิศใต้และไปบรรจบกับแม่น้ำอิรวดีที่ตำบลฉ่วยเหล่ อำเภอสะกาย จังหวัดสะกาย ตรงข้ามกับอำเภองาซูน จังหวัดตะตาอู ภาคมัณฑะเลย์
วันที่ 5 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ฝ่ายจัดการเขื่อนตะผ่านเซะได้เปิดประตูระบายน้ำโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ให้เหตุผลว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจนใกล้ถึงจุดวิกฤต
มวลน้ำได้หลากลงมาท่วมหมู่บ้านกว่า 200 แห่งทางตอนใต้ของเขื่อนตะผ่านเซะอย่างรวดเร็วจนชาวบ้านไม่สามารถหนีหรือเตรียมรับมือได้ทัน มีพื้นที่ 8 อำเภอที่ได้รับผลกระทบหนักจากการปล่อยน้ำออกจากเขื่อน ประกอบด้วย กั้นบะลู ตะแส่ เหย่อู ขิ่นอู ชเวโบ ดีแบยิน แวตแลต และอะยาต่อ
ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยภาคสะกายรายงานว่า ณ วันที่ 9 สิงหาคม มีชาวบ้านอย่างน้อย 15 ราย เสียชีวิต โดยเป็นชาวบ้านในอำเภอดีแบยิน 7 ราย จากอำเภอตะแส่ 3 ราย อำเภอกั้นบะลูกับชเวโบ อำเภอละ 2 ราย และอำเภอขิ่นอูอีก 1 ราย และในวันนี้(10 ส.ค.) มีรายงานพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกอย่างน้อย 5 ราย ในอำเภอตะแส่และชเวโบ
นอกจากนี้ ยังมีชาวบ้านอีกหลายหมื่นรายที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขัง เนื่องจากพื้นที่น้ำท่วมกินบริเวณกว้าง ทำให้การลำเลียงความช่วยเหลือ หรืออพยพชาวบ้านทำได้ลำบาก