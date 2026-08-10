มาเลย์ขอพม่ารับประกันความปลอดภัย หลังเสนอส่งผู้ลี้ภัยโรฮิงญา 5,000 คนกลับทางเรือ

MGR Online - รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียยืนยันในวันจันทร์ (10) ว่ารัฐบาลพม่าได้แสดงความเต็มใจต่อแผนการส่งผู้ลี้ภัยโรฮิงญา 5,000 คน ที่อยู่ในมาเลเซียกลับประเทศทางทะเล สำนักข่าวเบอร์นามารายงาน
โมฮัมหมัด ฮาซัน เน้นย้ำว่าแม้มาเลเซียจะระบุผู้ลี้ภัยกลุ่มแรกได้แล้ว แต่การส่งตัวใดๆ ยังคงขึ้นอยู่กับการรับประกันความปลอดภัยและความมั่นคงที่ครอบคลุมอย่างเคร่งครัด
ข้อเสนอถูกกล่าวขึ้นระหว่างการประชุมกับติน หม่อง ส่วย รัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากความไม่เต็มใจครั้งก่อนของกรุงเนปีดอที่จะรับผู้ลี้ภัยจากมาเลเซีย
“พวกเขาระบุว่าเต็มใจที่จะนำผู้ลี้ภัย 5,000 คนกลับทางเรือ แต่ปัญหาคือความปลอดภัยของผู้คนเหล่านี้ พวกเขาจะปลอดภัยหรือไม่เมื่อเราส่งตัวพวกเขากลับไป จะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาซึ่งนั่นจะต้องได้รับการพิจารณาด้วย” โมฮัมหมัด ฮาซัน กล่าว
ขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ประกาศเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมว่า กรุงเนปีดอเห็นพ้องตามกรอบการส่งตัวกลับประเทศ แต่ทางการมาเลเซียได้เน้นย้ำว่าจะไม่ส่งผู้ลี้ภัยกลับหากบุคคลเหล่านี้เผชิญกับการประหัตประหาร การคุมขังโดยพลการ หรือสภาวะที่คุกคามถึงชีวิต
รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียยังได้ยืนยันอีกครั้งว่าข้อตกลงทวิภาคีใดๆ จะต้องดำเนินการภายในกรอบฉันทมติ 5 ข้อของอาเซียน เขาระบุว่าขณะที่การจัดการผู้ลี้ภัยจะเกี่ยวข้องกับการขนส่งภายในประเทศ แต่อาเซียนมองว่าวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่ขยายวงกว้างของพม่านั้นเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของภูมิภาค
“เราต้องการให้ฉันทมติ 5 ข้อยังคงเป็นกลไกหลักของอาเซียนต่อพม่า เราต้องการให้รัฐบาลพม่าเติมเต็มความปรารถนาของผู้นำอาเซียน เพราะทุกคนเห็นพ้องกัน รวมถึงผู้นำรัฐบาลทหารพม่าในขณะนั้น” โมฮัมหมัด ฮาซัน กล่าวเสริม โดยยืนยันว่าการปรับเปลี่ยนใดๆ ในข้อตกลงระดับภูมิภาคต้องมีการเจรจาร่วมกันมากกว่าเพียงฝ่ายเดียว.