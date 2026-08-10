กัมพูชาปากแจ๋ว เย้ยไทยส่งทหารตรึงกำลังในพื้นที่พิพาทก็ไม่มีวันเปลี่ยนเส้นเขตแดนได้

MGR Online - เจ้าหน้าที่กัมพูชาได้ออกมากล่าวเตือนไทยวันนี้ (10) ว่ากองกำลังทหารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนระหว่างประเทศได้ และปฏิเสธการประจำการของทหารไทยยังปราสาทที่เป็นข้อพิพาท โดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชา
“การสร้างข้อเท็จจริงเพียงฝ่ายเดียวในพื้นที่ไม่สามารถแทนที่เครื่องมือทางกฎหมาย เปลี่ยนแปลงเขตแดนที่กำหนดไว้ หรือสร้างสิทธิทางดินแดนที่ชอบด้วยกฎหมาย” เนธ เพียกตรา รัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศกัมพูชา กล่าว
เจ้าหน้าที่จากสำนักเลขาธิการกิจการชายแดนกัมพูชากล่าวเน้นย้ำว่า ข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์ บันทึกทางประวัติศาสตร์ และหลักฐานการทำแผนที่ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการกล่าวอ้างฝ่ายเดียว
เจ้าหน้าที่กัมพูชารายนี้กล่าวอ้างอีกว่า แผนที่ 1:200,000 ที่จัดทำขึ้นภายใต้กระบวนการกำหนดเขตแดนฝรั่งเศส-สยาม ระบุว่าปราสาทคนาอยู่ภายในดินแดนของกัมพูชา และอ้างว่าแม้แต่แผนที่ 1:50,000 L7017 ของไทย ก็ยังแสดงให้เห็นว่าปราสาทคนาและปราสาทตาเมือนธมอยู่ภายใต้ดินแดนกัมพูชาเช่นกัน
“การใช้กำลังทหารเข้ายึดหรือครอบครองสถานที่ใดๆ นั้นไม่สามารถสร้างอธิปไตยหรือเปลี่ยนแปลงเขตแดนระหว่างประเทศได้ กำลังทหารไม่สามารถแทนที่กฎหมายได้” เนธ เพียกตรา กล่าวย้ำ
กัมพูชากล่าวหาว่ากองกำลังทหารของไทยละเมิดบูรณภาพดินแดนด้วยการเข้ายึดครองพื้นที่ข้ามพรมแดน และพนมเปญได้ยื่นประท้วงการกระทำดังกล่าว พร้อมกับปฏิเสธสถานการณ์ที่พวกเขาระบุว่าเกิดขึ้นจากการใช้กำลังหรือการยึดครองอย่างผิดกฎหมาย
“การยึดครองของทหารไม่ใช่การกำหนดเขตแดน” เนธ เพียกตรา ระบุ พร้อมเสริมว่าเครื่องมือทางกฎหมายและหลักฐานการทำแผนที่ที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นทางการยังคงมีผลผูกพัน
กัมพูชาเรียกร้องให้ไทยยุติการกระทำฝ่ายเดียว เคารพอำนาจอธิปไตยของกัมพูชา และแก้ไขปัญหาที่ค้างอยู่ด้วยวิธีการที่สันติและชอบด้วยกฎหมาย ผ่านกฎหมายระหว่างประเทศและกลไกที่ตกลงกันไว้กับไทย
“หลักการนั้นชัดเจน แผนที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกำลังอาวุธ และเขตแดนระหว่างประเทศไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการยึดครองทางทหาร” เนธ เพียกตรา กล่าวย้ำ.