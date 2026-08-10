เวียดนามเล็งกำหนดราคาขั้นต่ำส่งออกข้าว ปกป้องเกษตรกร-ผู้ส่งออก

รอยเตอร์ - ประธานสมาคมอาหารเวียดนามระบุว่าสมาคมกำลังพิจารณาที่จะกำหนดราคาขั้นต่ำสำหรับการส่งออกข้าวและการซื้อข้าวเปลือกในประเทศ เพื่อปกป้องเกษตรกรและผู้ส่งออกจากการปั่นราคา
เวียดนาม ประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก เผชิญกับแรงกดดันด้านราคาส่งออกในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา หลังจากฟิลิปปินส์ ที่เป็นตลาดต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามได้จำกัดการนำเข้า
สมาคมอาหารเวียดนาม ที่ประกอบด้วยผู้ส่งออกข้าวและผู้แปรรูปข้าว กำลังเสนอราคาขั้นต่ำสำหรับการส่งออกข้าวหอมที่ 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน (ส่งมอบ ณ ท่าเรือ) และราคาซื้อในประเทศขั้นต่ำที่ 7,000 ด่ง (0.27 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อกิโลกรัม สำหรับข้าวเปลือกเกี่ยวสด
โด ฮา นาม ประธานสมาคมกล่าวกับรอยเตอร์ว่า ปัจจุบันราคาข้าวซื้อขายกันสูงกว่าราคาขั้นต่ำ แต่มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาข้าวถูกกดให้ต่ำลง
ข้อมูลของรัฐบาลเวียดนามระบุว่า การส่งออกข้าวของประเทศในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น 0.5% จากปีก่อนหน้าเป็น 5.53 ล้านตัน แต่มูลค่าส่งออกลดลง 7.1% เหลือ 2,620 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โด ฮา นาม กล่าวว่าสมาคมกำลังทำงานร่วมกับสมาชิกเพื่อตัดสินใจขั้นสุดท้าย และเสริมว่าราคาขั้นต่ำเบื้องต้นจะมีผลบังคับใช้จนถึงสิ้นปีนี้.