ผอ.ศูนย์ทุ่นระเบิดเป่าหูกาชาดสากลโทษไทยใช้คลัสเตอร์บอมบ์ทำเขมรเจอวิกฤติหนัก

MGR Online - เฮง รัตนา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชา (CMAC) กล่าวระหว่างพบหารือกับคณะผู้แทนของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ว่า ระเบิดลูกปราย (คลัสเตอร์บอมบ์) ที่ยังไม่ระเบิดหลายล้านลูกที่กองกำลังทหารของไทยใช้โจมตีกัมพูชานั้น ยังคงก่อให้เกิดวิกฤติด้านมนุษยธรรมและเศรษฐกิจสังคมอย่างรุนแรงทั่วบริเวณชายแดนกัมพูชา ทำให้พื้นที่เกษตรและพื้นที่อยู่อาศัยหลายพันตารางกิโลเมตรไม่สามารถใช้งานได้
เฮง รัตนา ได้บรรยายสรุปถึงผลกระทบจากสงครามที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าเกิดจากการรุนรานของไทยให้คณะผู้แทนทราบ และกล่าวหาว่าไทยใช้อาวุธที่ถูกห้ามในระดับสากล เช่น อาวุธเคมีและระเบิดลูกปราย ที่โจมตีอย่างไม่เลือกเป้าหมายทั้งพลเรือนและทหาร
สื่อกัมพูชารายงานระบุว่า เฮง รัตนา ได้กล่าวกับคณะผู้แทนของ ICRC ว่ามีระเบิดที่ยังไม่ระเบิดประมาณ 6 ล้านถึง 7 ล้านลูก กระจัดกระจายอยู่ในหมู่บ้านที่สำรวจแล้ว 335 แห่ง และจากการประเมินทางภูมิศาสตร์ล่าสุด พื้นที่ปนเปื้อน 5,348 ส่วน พบระเบิดลูกปราย 3,858 ส่วน ครอบคลุมพื้นที่เกือบ 2,700 ตารางกิโลเมตร และยังมีหมู่บ้านชายแดนแนวหน้าอีก 14 แห่งที่ยังไม่ได้สำรวจ
ผู้อำนวยการศูนย์ทุ่นระเบิดรายนี้ ยังแจ้งต่อคณะผู้แทนว่าระเบิดลูกปราย M42, M46 และ M85 มุ่งเป้าที่โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือน หมู่บ้าน วัด โรงเรียน และพื้นที่เกษตร และยังกล่าวโทษว่าการกำหนดเป้าหมายเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ที่คำนวณมาเป็นอย่างดีเพื่อบั่นทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจชายแดนของกัมพูชาที่เป็นการละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยระเบิดลูกปราย
เฮง รัตนา ยังกล่าวอีกว่าสถานการณ์การปนเปื้อนวัตถุระเบิดในปัจจุบันของกัมพูชานั้นรุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเปรียบเทียบกับสงครามอิสราเอล-เลบานอน 34 วัน ในปี 2549 ที่มีการใช้ระเบิดลูกปรายราว 4 ล้านลูก และยังคงตกค้างไม่ระเบิดประมาณ 1 ล้านลูก
ผู้อำนวยการ CMAC ยังกล่าวขอบคุณ ICRC สำหรับการไกล่เกลี่ยอย่างเป็นกลางที่ช่วยให้ทหารเขมร 18 นาย ที่ถูกทางการไทยควบคุมตัว ได้รับการปล่อยตัวหลังจากการหยุดยิง นอกจากนี้เขายังเรียกร้องให้หน่วยงานยังคงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องให้พลเรือนผู้พลัดถิ่นได้เดินทางกลับบ้าน และเรียกร้องให้ฝ่ายไทยรับผิดชอบต่อความเสียหายของทรัพย์สินภายในประเทศ และกดดันให้กรุงเทพฯ ปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ห้ามใช้ระเบิดลูกปรายและอาวุธเคมี.