เวียดนามฮือฮา! มหาเศรษฐีอินเดียเลือกญาจาง ทุ่ม 160 ล้านจัดงานแต่ง คาดแขกทะลักกว่า 1,400 คน

MGR Online - สื่อเวียดนามรายงานว่าครอบครัวมหาเศรษฐีชาวอินเดียกำลังวางแผนจัดงานแต่งงานสุดหรูหรามูลค่าประมาณ 130,000 ล้านด่ง (ราว 160 ล้านบาท) ในเมืองญาจาง (Nha Trang) และคาดว่าจะมีแขกเข้าร่วมงานมากกว่า 1,400 คน โดยกรมวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ของจ.แค็งฮว้า ระบุว่ากำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดงานดังกล่าว
ผู้อำนวยการบริษัท Blue Lemon Vietnam ที่เป็นบริษัทให้บริการด้านการท่องเที่ยวและการจัดงาน ที่กำลังทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างประเทศในการจัดงานแต่งงาน ระบุว่างานนี้มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนธันวาคม
สื่อเวียดนามรายงานว่า แขกของงานจะเดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำโดยตรงจากอินเดียมายังสนามบินนานาชาติคามราญ (Cam Ranh) และพักเป็นเวลา 4 คืนที่รีสอร์ทหรูในญาจาง ที่จะมีการจัดงานฉลองต่างๆ มากมาย
ผู้อำนวยการของบริษัทออร์กาไนเซอร์ที่รับจัดงานระบุคาดว่าการแต่งงานครั้งนี้จะเป็นงานแต่งงานของชาวอินเดียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดขึ้นในเวียดนาม แซงหน้างานแต่งงานครั้งก่อนที่จัดขึ้นในเมืองดานัง ที่มีแขกเข้าร่วมราว 300-500 คน นอกจากนี้ ครอบครัวเจ้าภาพจะนำทีมเชฟจากอินเดียมาปรุงอาหารสำหรับแขกด้วย
บรรดาหน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง และตำรวจ ต่างกำลังประสานงานกับผู้จัดงานเพื่ออำนวยความสะดวกการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งทางการคาดว่าจะช่วยให้เม็ดเงินสะพัดในพื้นที่ช่วงปลายปี
ศูนย์ส่งเสริมการลงทุน การค้า และการท่องเที่ยวของจังหวัดระบุว่า อินเดียถือเป็นตลาดการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสำหรับจ.แค็งฮว้า โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง ด้วยทิวทัศน์ชายฝั่ง โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว และรีสอร์ทหรูในจังหวัด ทำให้จังหวัดต้องการที่จะดึงดูดงานแต่งงานระดับไฮเอนด์จากอินเดียให้มากขึ้น.