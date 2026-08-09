"ไซสมพอน พมวิหาน"ประธานสภาแห่งชาติลาว เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดอักเสบในวัย 69 ปี

MGR Online - "ไซสมพอน พมวิหาน" ประธานสภาแห่งชาติลาว เสียชีวิตแล้วด้วยโรคหลอดเลือดอักเสบ ด้วยวัย 69 ปี
วานนี้ (8 ส.ค. 69) คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว สภาแห่งชาติ รัฐบาลแห่ง สปป.ลาว ได้ประกาศข่าวการถึงแก่อสัญกรรมของนายไซสมพอน พมวิหาน กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค ประธานสภาแห่งชาติลาว
นายไซสมพอนได้เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดอักเสบ เมื่อเวลา 11.38 น. วันที่ 8 สิงหาคม 2569 ในวัย 69 ปี
นายไซสมพอน เกิดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2499 ที่แขวงหัวพัน เป็นบุตรของนายไกสอน พมวิหาน อดีตเลขาธิการพรรคประชาชนปฏิวัติลาว และประธานประเทศลาว กับนางทองวิน พมวิหาน นายไซสมพอนมีพี่น้องร่วมบิดาอีก 3 คน ได้แก่ นายสันติพาบ พมวิหาน นายสันยาฮัก พมวิหาน(เสียชีวิตแล้ว) และนายทองสะหวัน พมวิหาน
นายไซสมพอนเข้าดำรงตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติลาว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ต่อจากนางปานี ยาท่อตู้ ก่อนหน้านี้ เขาเคยเป็นประธานคณะกรรมการกลางแนวลาวสร้างชาติ รวมถึงเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน
รัฐบาลลาวได้นำศพของนายไซสมพอนไปตั้งไว้ที่หอประชุมแห่งชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำและผู้บริหารประเทศได้เข้าไว้อาลัย พร้อมประกาศให้มีการไว้ทุกข์ทั่วประเทศเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-13 สิงหาคม และจะมีพิธีฌาปนกิจในวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ที่สนามหลวง