กองทัพเรือเขมรส่งเรือคอร์เวต “เกาะกงแสนชัย” ฝึกซ้อมอวดเขี้ยวเล็บที่สีหนุวิลล์

MGR Online - สื่อมวลชนของกัมพูชาหลายสำนักรายงานว่า กองทัพเรือกัมพูชาได้นำเรือคอร์เวตลำใหม่ของประเทศ “เกาะกง แสนชัย” เข้าร่วมการฝึกซ้อมในน่านน้ำประเทศบริเวณ จ.สีหนุวิลล์ วันนี้ (8) ที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการของกองทัพเรือ
รายงานระบุว่า พล.อ.เตีย บัญ องคมนตรีระดับสูงในพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ได้รับเชิญให้เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมของเรือคอร์เวตหมายเลข 622 พร้อมด้วย พล.อ.เตีย เซยฮา รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม และพล.ร.อ.เตีย โสคา ผู้บัญชาการกองทัพเรือ
เรือเกาะกงแสนชัยเป็นเรือคอร์เวตหรือเรือฟริเกตเบาลำแรกในกองทัพเรือกัมพูชา ที่ได้รับมอบจากจีน โดยเป็นเรือดัดแปลงจากชั้น Type 056 ที่มาถึงฐานทัพเรือเรียมเมื่อเดือนเม.ย. 2569 ภายใต้ความร่วมมือทางทหารของทั้งสองประเทศ
สื่อกัมพูชารายงานว่าเรือลำนี้มีขนาดระวางขับน้ำประมาณ 1,300 ตัน ติดตั้งปืนใหญ่เรืออัตโนมัติขนาด 76 มม. หนึ่งกระบอก ปืนกลควบคุมระยะไกล ขนาด 30 มม. สองกระบอก ขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ YJ-83 เครื่องยิงจรวด และระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ HQ-10A และสามารถรองรับการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์ได้
ทางการกัมพูชาระบุว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพเรือกัมพูชาในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนในน่านน้ำกัมพูชา
และจากการฝึกซ้อมครั้งนี้ กองทัพเรือกัมพูชาจะได้ประสบการณ์ใหม่และพัฒนาทักษะทางเทคนิคในการใช้เรือสมัยใหม่เพื่อตอบสนองความท้าทายต่างๆ และเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลกัมพูชาในการจัดหายุทโธปกรณ์การป้องกันที่ทันสมัยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดความมั่นคงและเสถียรภาพในระยะยาวสำหรับประเทศ
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของกองทัพเรือกัมพูชาครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่พนมเปญกำลังดำเนินยุทธศาสตร์ระยะยาวในการปรับปรุงกองกำลังป้องกันประเทศให้มีความทันสมัยและพัฒนาบุคลากรทางทหาร.