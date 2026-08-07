โฆษกรัฐบาลเขมรจี้ไทยเลิกอ้างเหตุยื้อสำรวจเขตแดน ร้องกลับมาใช้กลไกทวิภาคีแก้ปัญหา

MGR Online - กัมพูชาเรียกร้องให้ไทยยุติการใช้เหตุผลที่ไม่จำเป็นในการเลื่อนการกลับมาดำเนินการสำรวจเขตแดน และเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาใช้กลไกทวิภาคีที่ได้ตกลงไว้เพื่อแก้ปัญหาที่ยังค้างอยู่
เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวในวันศุกร์ (7) ว่าไทยควรมีส่วนร่วมในกระบวนการปักปันเขตแดนทางบกด้วยความจริงใจ และดำเนินการความร่วมมือต่อไปภายใต้บันทึกความเข้าใจปี 2543 และแถลงการณ์ร่วมที่ลงนามเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2568
โบนากล่าวว่ากัมพูชาเชื่อว่าคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) เป็นกลไกที่เหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาเขตแดน และบรรลุทางออกที่สันติและยั่งยืน
เขาย้ำว่าความคืบหน้าในการสำรวจและการปักปันเขตแดนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุญาตให้พลเรือนที่พลัดถิ่นกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย มีศักดิ์ศรี และปราศจากอุปสรรค สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทส และความคาดหวังของประชาคมระหว่างประเทศ
เขาอ้างว่านับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงครั้งที่ 2 มีผลบังคับใช้ในเดือนธ.ค. 2568 คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมของกัมพูชาได้ส่งหนังสือทางการทูตถึงไทย 10 ฉบับ เพื่อขอให้มีการประชุมพิเศษ และขอให้ส่งทีมสำรวจร่วมกลับมาปฏิบัติงานภาคสนามอีกครั้ง
โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวต่ออีกว่ากัมพูชาได้ส่งหนังสือประท้วงถึง 59 ฉบับ นับตั้งแต่เกิดสิ่งที่พนมเปญระบุว่าเป็นการโจมตีของทหารไทยเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2568 เพื่อบันทึกการคัดค้านและรักษาสถานะทางกฎหมายของกัมพูชาอย่างเป็นทางการ
เขากล่าวเสริมว่าการประท้วงดังกล่าวเป็นเอกสารทางกฎหมายที่สำคัญ ที่สนับสนุนความพยายามในอนาคตในการแก้ไขปัญหาอธิปไตยผ่านกลไกระหว่างประเทศ
คำร้องของกัมพูชาสำหรับการฟื้นการประชุม JBC และการสำรวจพื้นที่นั้น เพ็ญ โบนาอ้างว่าเป็นไปตามข้อตกลงก่อนหน้า ที่รวมทั้งรายงานการประชุมพิเศษของ JBC ในเดือนต.ค. 2568 และแถลงการณ์ร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปเมื่อเดือนธ.ค. 2568.