เวียดนามแซงหน้าไทยขึ้นเป็นเบอร์ 2 ตลาดการบินของอาเซียน

MGR Online - เวียดนามกลายเป็นตลาดการบินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ในเดือนกรกฎาคม 2569 หลังจากสายการบินต่างๆ เพิ่มจำนวนที่นั่งโดยสารเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น สื่อเวียดนามรายงาน
ข้อมูลของ OAG ที่เป็นบริษัทวิเคราะห์ด้านการบินที่มีสำนักงานในอังกฤษ ระบุว่าเวียดนามได้ขยับแซงไทย ขึ้นเป็นตลาดการบินใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคเมื่อพิจารณาจากจำนวนที่นั่ง
รายงานระบุว่าสายการบินต่างๆ ที่ให้บริการอยู่ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจำนวนที่นั่งโดยสารรวม 50.4 ล้านที่นั่งในเดือนกรกฎาคม โดยอินโดนีเซียยังคงเป็นตลาดการบินที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคด้วยจำนวน 10.9 ล้านที่นั่ง เพิ่มขึ้น 0.3% จากเดือนกรกฎาคม 2568
ส่วนเวียดนามอยู่ในอันดับ 2 ด้วยจำนวน 7.4 ล้านที่นั่ง เพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบปีต่อปี และไทยร่วงลงมาอยู่อันดับ 3 ที่จำนวน 6.9 ล้านที่นั่งในช่วงเวลาเดียวกัน ถัดมาเป็นมาเลเซียที่ 5.2 ล้านที่นั่ง นำหน้าฟิลิปปินส์ที่มี 4.9 ล้านที่นั่ง และสิงคโปร์ 3.6 ล้านที่นั่ง
รายงานระบุว่า การเติบโตของเวียดนามเกิดขึ้นแม้ความสามารถด้านการบินโดยรวมของภูมิภาคจะลดลงเล็กน้อย โดยจำนวนที่นั่งทั้งหมดของภูมิภาคลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2568 ตามข้อมูลของ OAG
ผลการดำเนินงานด้านการบินที่แข็งแกร่งขึ้นของเวียดนามนี้สอดคล้องกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการท่องเที่ยวขาเข้า โดยตัวเลขที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามแสดงให้เห็นว่าประเทศได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.67 ล้านคนในเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้น 6.6% จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว
ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2568 เวียดนามรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 13.9 ล้านคน เพิ่มขึ้น 13.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ตัวเลขนี้คิดเป็นประมาณ 56% ของเป้าหมายรัฐบาลในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ 25 ล้านคนในปีนี้
รายงานยังระบุเพิ่มเติมว่า สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกรกฎาคม โดยมีจำนวนที่นั่ง 2.8 ล้านที่นั่ง
สำหรับสายการบินที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ (Full-service) ทั่วทั้งภูมิภาคยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนที่นั่งรวม 28.3 ล้านที่นั่ง ครองตลาด 56% ของภูมิภาค และเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2568 ในทางตรงกันข้าม สายการบินต้นทุนต่ำ (Low-cost) จำนวนที่นั่งลดลง 8.1% เหลือ 22.1 ล้านที่นั่ง ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดลดลงจาก 47% เหลือ 44% ในช่วงเวลาเดียวกัน
การเติบโตของสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบได้แรงหนุนจากสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ สิงคโปร์แอร์ไลน์ และบาติกแอร์ ขณะที่สายการบินต้นทุนต่ำ เช่น แอร์เอเชีย ไลออนแอร์ และไทยแอร์เอเชีย ลดจำนวนที่นั่งลงอย่างต่อเนื่อง.