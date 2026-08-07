กัมพูชาอ้าง ‘หลุมระเบิด-ซากปราสาท’ หลักฐานชี้ไทยโจมตีเขมร มั่นใจประชาคมโลกยึดตามข้อเท็จจริง

MGR Online - รัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศของกัมพูชาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นทางโซเชียลมีเดียว่า แม้ไทยจะมีคำแถลงใดๆ ที่ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น แต่ด้วยหลักฐานทางกายภาพของการโจมตีด้วยอาวุธของกองทัพไทยในดินแดนกัมพูชานั้น ทำให้ไทยไม่สามารถปฏิเสธได้
เนธ เพียกตรา ได้แสดงความเห็นในบัญชีเฟซบุ๊กส่วนตัวของเขาระบุว่า ความจริงไม่สามารถลบได้ เพราะหลักฐานที่จับต้องได้ของการโจมตีนั้นส่งเสียงด้วยตัวมันเอง
รัฐมนตรีผู้นี้อ้างถึงหลุมระเบิดที่ระบุว่าเกิดขึ้นจากการโจมตีทางอากาศโดยเครื่องบินขับไล่ F-16 และ Gripen เศษกระสุนคลัสเตอร์ และยุทโธปกรณ์อื่นๆ ความเสียหายต่อปราสาทโบราณต่างๆ รวมถึงปราสาทพระวิหาร และปราสาทตาควาย บ้านเรือนและทรัพย์สินของพลเรือนที่ถูกทำลายระหว่างการโจมตี
เขายังอ้างถึงการเสียชีวิตและการบาดเจ็บของพลเรือนเป็นหลักฐาน ซึ่งเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเขียนขึ้นใหม่ได้
ขณะเดียวกันเขายังระบุว่าการวางตู้คอนเทนเนอร์ การติดตั้งลวดหนาม การปิดกั้นถนน และความพยายามที่จะสร้างสถานการณ์รวบยอดในพื้นที่พิพาท เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงผลที่ตามมาจากการใช้กำลังทหาร
รัฐมนตรีเขมรผู้นี้ย้ำอีกว่าในขณะที่เรื่องราวต่างๆ อาจโต้แย้งได้ แต่หลักฐานทางกายภาพของการทำลายล้างยังคงอยู่ เขาบอกว่าหลุมระเบิด สิ่งปลูกสร้างอาคารที่ได้รับความเสียหาย และความสูญเสียของมนุษย์จากความขัดแย้ง ไม่สามารถลบล้างออกไปได้ด้วยการโฆษณาชวนเชื่อหรือคำแถลงปฏิเสธ
เขาเรียกร้องให้มีการเก็บรักษา บันทึก ตรวจสอบ และนำเสนอหลักฐานทั้งหมดต่อประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อปกป้องความจริง รับประกันการรับผิดชอบ และป้องกันไม่ให้การใช้กำลังกลายเป็นวิธีการสร้างความจริงใหม่ในพื้นที่แทนที่กฎหมายระหว่างประเทศ
เนธ เพียกตรา ได้แสดงความเห็นทิ้งท้ายว่า สุดท้ายแล้วความจริงขึ้นอยู่กับหลักฐาน และแสดงความมั่นใจว่าประชาคมระหว่างประเทศจะสรุปผลโดยอ้างอิงตามข้อเท็จจริงที่นำเสนอ.